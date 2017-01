Marine Le Pen til VG: – Vi har vunnet en stor ideologisk seier

KOBLENZ (VG) Lederen for det franske ytre høyre, Marine Le Pen, hyller Trump og mener hans presidentskap er starten på en mer patriotisk politikk i Vesten.

Da høyrepopulister fra hele Europa denne helgen for første gang var samlet, var den store stjernen franske Marine Le Pen. Presidentkandidaten for Nasjonal Front, partiet som tidligere ble stemplet som antisemittisk, sanker nå velgere fra hele det politiske spekteret i Frankrike, kanskje takket være hennes «imageendring» av partiet.

Til trampeklapp fra den innvandringsskeptiske tilhengerskaren ble Le Pen presentert for publikum som «Frankrikes neste president».

En stund nå har den 48-årige kvinnen ligget best an på meningsmålingene i kampen om presidenttittelen. Dagen etter innsettelsen av Donald Trump i USA hadde hun likevel en ekstra aura av selvtilfredshet over seg. Etter sin første offentlige opptreden i Tyskland sa Le Pen til VG at dette vil bli året for hvor « Europas patriotisme våkner».

– Vi legger merke til at den idealismen vi står for, når frem til folk nå. Brexit, Trump, populariteten til Geert Wilders i Nederland og AfD i Tyskland, så vel som Salvinis oppslutning i Italia. Alt dette forteller oss at vi har vunnet en stor ideologisk seier, og at det viktige nå er å gjøre om denne ideologiske seieren til en politisk seier. Men jeg er glad for å kunne si at den ideologiske seieren er der allerede, og stolt over at jeg har bidratt litt til det, sa presidentkandidaten til VG.

Fakta: Nasjonal Front * Ble dannet i 1972 av Jean-Marie Le Pen. Han er senere dømt for rasisme og antisemittisme. * Nasjonal Front ledes i dag av Jean-Marie Le Pens datter Marine. Hun har gjort partiet attraktivt for franskmenn, fra arbeiderklassen og opp til folk i akademia. * Fremdeles spiller partiet på fremmedfrykt, antiislamisme, anti-innvandring og en anti-EU-politikk.

Veivet flagg

Etter å ha blitt ledet gjennom folkemengden fulgt av livvakter og egne flaggbærere som veivet det franske flagget, snakket Le Pen til jublende tilskuerne om kampen hun mener folk nå kjemper mot innvandring til Europa.

– Folk i Vesten er i ferd med å våkne nå. De orker ikke lengre denne politiske korrektheten. Dette blir folkets år, året for frigjøring og året for «den patriotiske våren», sa Nasjonal Front-lederen, som er datteren til den svært kontroversielle partigrunnleggeren Jean-Marie Le Pen.

FLAGGTUNGT: Da partilederne kom inn i salen ble hver og en ledsaget av en flaggbærer med deres nasjons flagg. Patriotisme var et mye omtalt tema fra scenen i Koblenz. FOTO: REUTERS

Patriotisme viktigere enn samarbeid

«Partitoppene samles for å ta over regjeringene i sine land» sto det på invitasjonen til kongressen lørdag formiddag.

Til VG påpekte Le Pen kontant at selv om Europas høyrepopulistiske partier nå kommer sammen for en felles konferanse, betyr det ikke at hun henter inspirasjon fra de andre partiene for å vinne presidentvalget.

– Vi kjemper hver og en av oss for vårt folk, sa hun til VG, før hun forlot kongressen i Tyskland for å fortsette valgkampen i hjemlandet.