Marine Le Pen kan tape i første runde

Så langt har kun ett syntes sikkert i det franske presidentvalget: At Nasjonal front-leder Marine Le Pen går videre. Men nå kan også det stå for fall.

– Det er absolutt en mulighet for at Le Pen ikke kommer til andre valgomgang, sier lederen for meningsmålingsinstituttet IFOP, Frédéric Dabi.

I den elleville franske valgkampen er nå alle kortene i spill.

– Hun er ikke lenger alene i sin skepsis til EU og Europa, og hun skaper frykt, sier Dabi og viser til at den EU-skeptiske venstreradikaleren Jean-Luc Mélenchon har stormet fram på meningsmålingene.

Derimot har oppslutningen om Le Pen sunket siden mars, fra rundt 27 til om lag 22 prosent. For første gang ligger hun bak sin argeste rival, Emmanuel Macron.

Det har gitt valget en ny dynamikk. I tillegg sier nå nærmere tre av fire av Macrons velgere at de «helt sikkert» vil stemme på ham, mot bare én av to for en uke siden.

Også andelen som sier at de vil gå til valgurnene kommende søndag, har økt fra 74 til 77 prosent den siste uka, ifølge meningsmåleren OpinionWay. Det er ikke noen fordel for Le Pen, som vil tjene på flest mulig hjemmesittere.

– Men situasjonen er svært usikker, understreker Dabi. IFOP gjennomfører nå målinger daglig for å minimere usikkerheten.

Dabi mener også den konservative kandidaten François Fillon har mulighet til å komme seg til andre runde, trass i alle skandalene rundt ham.

– Fillon har vist seg utrolig motstandsdyktig. Mange kan tenkes å stemme på ham for å hindre at venstresiden tar makten, sier Dabi.