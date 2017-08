Mann (37) pågrepet etter angrep i Paris – skal ha blitt skutt fem ganger

Mannen som er pågrepet på en motorvei nord for Paris, ble ifølge franske medier skutt fem ganger før pågripelsen.

Tips oss 2200 22 00 00 00

2200@vg.no

Også en politimann ble truffet i låret under pågripelsen, men skuddet skal ha kommet fra politiet selv, ifølge Le Parisien. Også BFM TV skriver at mannen ble skutt fem ganger, men informasjonen er ikke bekreftet fra offisielt hold.

Begge de franske nyhetsmediene skriver at pågripelsen skjedde på A16-motorveien nord for Paris, og at mannen er fraktet til sykehus.

Ifølge Le Parisien ble mannen pågrepet mens han kjørte en BMW. Politiet har i flere timer jaktet føreren av en BMW som kjørte inn i en gruppe soldater i Paris-forstaden Levallois-Perret rundt klokken åtte onsdag morgen.

Bakgrunn: Seks soldater til sykehus

Det er imidlertid ikke bekreftet at den pågrepne mannen er føreren av den etterlyste bilen.

Avis: Ikke bevæpnet

Le Parisien skriver at den mistenkte gjerningsmannen ikke hadde våpen da han ble pågrepet av politiet. Han er ukjent for politiet fra tidligere, ifølge BFM TV.

PÅGREPET: Franske nødetater jobber på A16-motorveien der en 37 år gammel mann ble pågrepet onsdag. Foto: Philippe Huguen , AFP

Området Levallois-Perret ligger i bydelen Haute-de-Seine nordvest for Paris. Det er uvisst om det befant seg mer enn én person i bilen da den kjørte ned soldatene.

Fikk du med deg? To år siden terroren fikk fotfeste i Frankrike

Seks personer er skadet, tre av dem alvorlig, ifølge det franske forsvarsdepartementet. Soldatene er innbrakt på et militærsykehuset i bydelen.

Ordfører: – Med overlegg

Angrepet skal ha skjedd i en liten bakgate akkurat da soldatene som jobbet natt, ble avløst av tre kolleger fra dagpatruljen, opplyser nestleder i bydelen, David-Xavier Weiss til Le Parisien.

Ordføreren i bydelen, Patrick Balkany, sier til BFM TV at han ikke er i tvil om at påkjørselen ble gjort med overlegg. Han kaller det en «uakseptabel voldshandling».

KAOTISK PÅGRIPELSE: Et ambulansehelikopter ankom raskt stedet der den 37 år gamle mannen ble pågrepet. Foto: Philippe Huguen , AFP

– Alt skjedde veldig fort. Kjøretøyet stoppet ikke. Den akselererte fort, sier han til den franske kanalen, ifølge Reuters.

Soldatene er en del av sikkerhetsstyrken Opération Sentinelle, en antiterror-operasjon gjennomført av det franske forsvaret, og som ble igangsatt etter terrorangrepene i Paris i 2015.

Den forrige regjeringen innførte unntakstilstand i Frankrike som følge av de brutale angrepene.

Fordømmer angreper

Frankrikes utenriksminister Florence Parly fordømmer det hun kaller et feigt bilangrep.

– Hendelsen, som politiet mener ble gjort med overlegg, påvirker ikke soldatenes innsats for å sikre det franske folk, sier Parly.

Les også: Derfor angripes Frankrike av terror

Ordfører Anne Hidalgo i Paris tvitret sin støtte til ofrene onsdag formiddag:

«All min støtte til de seks soldatene fra #Sentinelle som ble skadet i #LevalloisPerret. Jeg håper av hele mitt hjerte at gjerningsmannen blir tatt fort».

Ifølge Reuters har islamist-inspirerte terrorangrep drept mer enn 230 mennesker de siste to årene i Frankrike.