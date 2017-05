Macron-kampanjen hacket – dokumenter spres halvannet døgn før valget

Uvedkommende skal ha fått tilgang til e-poster og dokumenter etter at de hacket e-postkontoene til personer i Macrons parti En marche!.

Et stort antall e-poster og elektroniske som angivelig stammer fra den franske presidentkandidaten Emmanuel Macrons kampanje er lagt ut på nettet, ifølge Reuters.

I en uttalelse sent fredag kveld sier kampanjen at de har blitt utsatt for et «massivt og koordinert hackerangrep». I uttalelsen heter det at e-poster og dokumenter nå sirkulerer på sosiale medier.

Ifølge kampanjen ble disse ble stjålet for noen uker siden, da uvedkommende hacket seg inn på e-postkontoene til flere med viktige roller i Macrons parti En marche!, skriver Le Monde.

Videre i uttalelsen heter det at «den som har gjennomført dette angrepet forsøker å spre tvil og feilinformasjon» for å destabilisere søndagens presidentvalg.

Foreløpig er det uklart hvem som står bak hackerangrepet, som ble kjent knapt et døgn før franskmennene går til urnene for å velge sin neste president. Valget står mellom sentrumskandidaten Emmanuel Macron og høyrepopulisten Marine Le Pen.

