Macron inviterer til nytt klimatoppmøte

Frankrikes president Emmanuel Macron sier Parisavtalen «ikke er en à la carte-meny», men håper fortsatt å overbevise Donald Trump om å bli med igjen.

– 12. desember vil jeg avholde et nytt møte for å ta nye skritt for klimaet, blant annet innen finansiering, sa Emmanuel Macron lørdag.

Det nye møtet ble annonsert under Macrons avsluttende pressekonferanse etter G20-toppmøtet i Hamburg. Konferansen skal avholdes like etter toårsdagen for Parisavtalen, den globale klimaavtalen som kun Nicaragua, Syria og USA har valgt å stå utenfor.

Klima var et klart splittende punkt for verdenslederne i Hamburg denne helgen.

FAKTA: PARIS-AVTALEN: * Parisavtalen ble inngått under Obama-administrasjonen i desember 2015.

* Den har som mål å holde den globale oppvarmingen under 2 grader og prøve å begrense temperaturøkningen til 1,5 grader.

* Klima-saken er en av flere saker der det er vanskelig for G7-landene å bli enige, fordi den amerikanske administrasjonen ikke har funnet sitt ståsted. ( Kilde: NTB)

Storbritannias Theresa May kalte USAs utmelding fra avtalen «fortvilende», mens Canadas Justin Trudeau beskrev enigheten rundt klimaendringer i G20-gruppen som «nær unison, selv om USA nå trer til side».

– Parisavtalen er ingen à la carte-meny, sa den franske presidenten ifølge avisen Le Monde, men han la til at han ikke hadde gitt opp håpet om å overtale Trump til å bli med på avtalen igjen.

Fikk med fossil-formulering

Klima var det vanskeligste punktet å bli enige om da G20-gruppen skulle formulere sin slutterklæring etter møtet i Hamburg, og igjen var det USA som stod mot de andre 19 medlemmene:

Trump presset på for å få med en kontroversiell formulering om fossile brensler i erklæringen – et press han til slutt vant frem med.

Ifølge Le Monde står det nå i erklæringen at gruppen vil jobbe for «en renere og mer effektiv utnytting av fossile energikilder», i tillegg til økt bruk av fornybare og andre rene alternativer.

USA er verdens nest mest forurensende land, og står alene for rundt 15 prosent av verdens klimautslipp.

Mot en global karbonskatt?

Ifølge Macron skal det nye klimatoppmøtet forsøke å konkretisere innholdet i Parisavtalen. Han sier et av temaene vil være nye økonomiske verktøy som kan brukes for å hjelpe landene nå sine utslippsforpliktelser.

Det er særlig to virkemidler verdens økonomer ser som viktige i så måte – om de brukes riktig:

Ett alternativ er en global skatt på karbonutslipp, et påslag for hvert kilo eller tonn CO2 som slippes ut. Eller det kan innføres et globalt klimakvotesystem, der den som forurenser kjøper utslippskvoter for det de vil forurense. Inntektene fra systemet kan så brukes til grønne investeringer.

Det finnes noen klimakvotesystemer i verden i dag, blant annet i EU, men prisen er stort sett alt for lav til å tvinge frem utslippskutt.

ALENEGANG: Den 1. juni i år annonserte Donald Trump at han vil trekke USA ut av Parisavtalen om klimakutt. Det er del av hans «Amerika først»-politikk, ifølge presidenten selv. Foto: REUTERS

I EU koster det nå rett over 5 euro å slippe ut et tonn CO2, ifølge kvotebørsen EEX.

Parisavtalen, som ble inngått i desember 2015, er en frivillig avtale – deltakerne har meldt inn sine planer om å kutte, men det finnes ingen ris bak speilet om forpliktelsene ikke etterleves. Avtalen trådte formelt i kraft den 4. november 2016.

Torsdag 1. juni i år annonserte Trump imidlertid at han trakk USA fra avtalen.

Også den gangen reagerte Frankrikes president på USAs motvilje til å bli med på det globale klimasamarbeidet. Og med seg på laget for å gjøre planeten «great again», som han sa, fikk han med seg en annen amerikansk kjendis/politiker: