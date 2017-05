Macron i møte med Putin: Tar sterk avstand fra Kreml-kontrollert nettsted

VERSAILLES (VG) Side om side med Russlands president Vladimir Putin tok Frankrikes president Emmanuel Macron sterk avstand fra et Kreml-kontrollert nettsted.

Etter flere år med iskaldt forhold, ble Vladimir Putin tatt imot av Frankrikes president Emmanuel Macron som en russisk tsar.

De to vandrer mellom kunstverk i de tradisjonsrike salene, og det virker lenge svært harmonisk:

- Vi snakket om Peter den store og kunst. Historien vi deler var sentrum for våre samtaler, erklærte den franske presidenten Emmanuel Macron etter møtet med sin russiske kollega mandag.

- Ingen stor spørsmål i dag kan løses uten en dialog med Russland. Vi har snakket om Syria, jeg tror vi kan jobbe videre med det de neste månedene. Så har vi snakket om terrorisme og kampen mot Daesh (IS). Vi vil styrke båndene med Russland i dette arbeidet, sa Macron.

Møtet fant sted i det legendariske Versailles-slottet, og i hele 30 varmegrader. Såpass varmt var det at arrangørene for sikkerhets skyld hadde plassert to kraftige vifter - en på hver side av talerstolene - for å svale ned de to statslederne.

OMDISKUTERT MØTE: Her vinker president Vladimir Putin og Frankrikes nyvalgte president Emmanuel Macron til fremmøtte utenfor Versailles-slottet mandag ettermiddag. Foto: Stephane De Sakutin , AFP

Macron fortsatte med å gå rett inn i vepsebolet av konfliktområdet med Russland:

- Jeg har understreket hvor viktig det er for Frankrike å respektere minoritereter, som homofile og lesbiske i Tsjetsjenia og menneskerettsorganisasjoner i Russland. Han understreket også at Frankrike har en klar grense mot bruk av kjemiske våpen.

Dagen etter at Frankrikes nyvalgte president kom hjem fra årets G7-møte i Taormina på Sicilia, møtte franskmannen han som i år ikke fikk lov til å delta på toppmøtet: Russlands president Vladimir Putin (64).

En Vladimir Putin i kjempehumør - understreket smilende landenes felles historie:

- Jeg vil takke president Macron for å ha tatt imot meg her. Jeg har gode minne fra Frankrike og vi har viktig historie sammen, og det vises i denne utstillingen. Våre lands relasjoner er viktigere enn ulikhetene som skiller oss, sa Putin.

- Vi snakker også om problemene i Ukraina og om Syria. Der er det en del farlige omstendigheter, og i Nord-Korea også, framholdt Putin.

På spørsmål fra media om russisk innblanding i det franske valget ble diskutert, svarte Putin:

- Vi brukte ikke tid på det du spurte om. I mitt syn eksisterer ikke dette som problem.

Den felles pressekonferansen var mer enn to timer forsinket, noe som dels skyldes at Putins bilkortesje ankom sent, men også at de to har brukt mer tid enn planlagt inne i Versailles-salene.

Macron tok ordet:

- Det er noe jeg sa til ham, som jeg vil si til dere: Vi deler våre uenigheter, men i det minste deler vi dem. Og vi skal få til å finne en retning sammen, sa han.

STATSBESØK: Den russiske presidenten Vladimir Putin (t.h.) har ankommet Frankrike. Hilsenen mellom han og den franske presidenten Emmanuel Macron (t.v.) varte kun i et par sekunder, før de trakk seg tilbake for å snakke. Foto: Geoffroy Van Der Hasselt , AFP

- Nødvendig å treffes

Putin, som var suspendert fra treffet for verdens sterkeste økonomier på grunn av annekteringen av Krim-halvøya, kom til Versailles utenfor Paris for å åpne en stor fransk-russisk utstilling. I Frankrike er det at presidenten tar imot sitt russiske motstykke slett ikke ukontroversielt, og flere menneskerettsorganisasjoner har reagert sterkt på at Macron møter Putin. Det var helt nødvendig å treffes ansikt til ansikt, sier en kilde nær presidenten til VG. – Macron har lenge vært av den oppfatning at det iskalde forholdet gjør forhandlinger umulige, og at vi for diplomatiets skyld må jobbe med å se forbi våre uenigheter for å oppnå resultater i internasjonal politikk. Det betyr likevel ikke at vi er enige om alt, sier Macrons betrodde til VG mens de to presidentene er sammen i en arbeidslunsj på Versailles-slottet.

Kontroversielt møte



Det er hele fem år siden Putin sist besøkte en fransk president. For bare syv måneder siden ble et planlagt besøk mellom Putin og daværende president François Hollande kansellert på grunn av uenigheter mellom landene om Syria.

FAKTA: EMMANUEL MACRON (39) * Valgt til Frankrikes president 7. mai 2017 med 66,1 prosent av stemmene, mot Marine Le Pen fra Nasjonal Front. * Studerte filosofi og statsvitenskap og jobbet i investeringsbanken Rothschild før han ble økonomiminister i 2014.

* Hoppet av i 2016 og startet den lyseblå bevegelsen En marche! (På vei!)

* Ønsker et tettere samarbeid i EU. (Kilde: NTB)

Russlands forhold til franskmennene og resten av EU har vært på frysepunktet siden 2014, da Russland annekterte den ukrainske Krim-halvøya. Flere aviser skriver at det ikke er tilfeldig at treffet er lagt til Versailles, og ikke til presidentens Elysee.

Elyseet har i sine pressemeldinger presisert at formålet med å ta russeren imot er «å understreke, med et felles besøk av denne utstillingen, hvor langt tilbake og dypt relasjonene mellom landene ligger». Temaet for utstillingen i Versailles er landenes 300 år gamle diplomatiske historie, noe dagens møte ble nok et kapittel av.

– Putin er en som er veldig opptatt av symboler og historie, og med dette viser Macron at han anerkjenner det, og ser hvem den russiske presidenten er, sier kilden nær den franske presidenten til VG.

Presidentene, Macron (v) og Putin (h) entrer Versailles-slottet. Foto: Francois Mori , AP

Kilden forsikrer om at president Macron ikke er redd for å snakke om de vanskelige sakene, som Syria, annekteringen av Krim, og Russlands støtte til separatistene som deltar i krig i Øst-Ukraina.



– Intet tema er tabu i møtet mellom de to, sier mannen i presidentens stab.

Macron anklaget Russland for hacking

Macron følte nok ikke så sterkt på de sterke historiske relasjonene til russerne for en måned siden, da han i innspurten av den franske valgkampen anklaget Russland for å stå back hackerangrep mot sin kampanje.

FAKTA: VLADIMIR PUTIN (64) * Tidligere KGB-agent. 1998: sjef for den russiske sikkerhetstjenesten FSB *Han ble formelt valgt til presidentvervet i mars 2000, og gjenvalgt for en ny fireårsperiode i mars 2004 * 8. mai 2008 overtok han vervet som statsminister under president Dmitrij Medvedev. *4. mars 2012 vant han presidentvalget og seks nye år i presidentstolen.

Macron har også hatt en langt hardere linje mot Russland i vårens valgkamp, enn sine hovedrivaler. Dersom tonen mellom de to er god i dag, kan dette møtet bli en sjanse for de to å runde av kantene etter en tøff vår.

Ukraina og Syria på agendaen

Bakteppet for dagens møte var ikke det diplomatisk sett letteste, med Macron som i helgen har vært med på å bestemme at G7-landene skal ytterligere skjerpe sanksjonene mot Russland for annekteringen av Krim.

I Versailles var det uttalt fra Elysee av viktige tema ville bli Ukraina og Syria, og Macron har sagt at hans mål er å skape en «langt bredere løsning for en inkluderende politikk» i det sistnevnte landet. Russland er en viktig støttespiller for president Bashar al-Assad i Syria, mens Frankrike har lenge krevd at Assad må fjernes fra makten og støtter opposisjonen.