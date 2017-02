Machete-angriper skutt ved Louvre

En soldat skal ha åpnet ild etter at en mann var på vei inn i Louvre da han angrep soldaten med kniv.

– En angriper væpnet med minst en machete, som hadde sekker på ryggen, kom mot politimennene og de militæret og sa «allahu akbar», sier politiet på en pressekonferanse, ifølge France Info.

Ingen eksplosiver i sekkene

– Den nærmeste soldaten fyrte av fem skudd, angriperen ble alvorlig skadd, blant annet med en kule i magen. Han er i live og blir ivaretatt av helsepersonell, sier Michel Cadot, leder av Police Prefecture i Paris.

Han sier at en av soldatene fikk skader på hodet i angrepet.

– Angriperen uttrykte trusler og en soldat åpner ild for å beskytte seg mot aggresjonen, sier Cadot.

– Han hadde en machete, kanskje flere, eller enda et våpen, sier Cadot.

Det var ingen eksplosiver i de to sekkene mannen hadde på ryggen, sier politiet på pressekonferansen.

Det var rundt 250 personer inne på museet da angrepet skjedde.

– De vil bli evakuert fra museet i små grupper, sier Cadot.

Område sperret av

Soldaten var ifølge franske medier utplassert gjennom operasjon Sentinelle, som ble iverksatt etter Charlie Hebdo-angrepet i 2015 for å håndtere terrortrusselen mot Frankrike.

Ifølge BFMTV sier en sikkerhetskilde at mannen dukket opp ved kjøpesenteret Carrousel du Louvre, nær museet, med to kofferter. Sentinelle-soldaten nektet ham å komme inn og mannen trakk da frem en kniv, skriver TV-kanalen.

Den franske innenriksministeren det som en alvorlig sikkerhetshendelse på Twitter.

Kilder sier til France Info at en politiaksjon er underveis ved Louvre. De melder også at metrostasjonen «Palais Royal Musée du Louvre» er stengt. Politiet har også sperret av et stort område rundt museet.

– Av sikkerhetsårsaker er Palais Royal Musée du Louvre stengt for publikum på linje syv. Togene passerer uten å stoppe, skriver transportselskapet RATP på Twitter.