PONT-DE-BEAUVOISIN (VG) Påtalemyndigheten i Grenoble opplyser sent søndag kveld at en 34 år gammel mann er siktet for bortføringen av Maëlys de Araujo (9).

I en pressemelding fra en domstol i Grenoble, bekreftes det at én av de to mennene som først ble pågrepet og mistenkt for bortføringen av Maëlys, nå er arrestert for bortføringen.

34-åringen, som var til stede i bryllupet Maëlys forsvant fra, har i dommeravhør nektet skyld, men overbeviste ifølge pressemeldingen ikke dommerne, som bestemte at han skulle arresteres for bortføringen.

Ifølge kilder avisen Dauphiné Libéré har snakket med, skal det ha blitt funnet DNA-spor fra Maëlys i mannens bil, nærmere bestemt i hanskerommet.

Les om den desperate jakten på Maëlys: Bryllupsgjest skal ha vasket bilen dagen etter forsvinningen

HER FOREGIKK FESTEN: I disse lokalene i Salle polyvalente skal rundt 200 bryllupsgjester ha kost seg og feiret brudeparet. Uten at noen skal ha lagt merke til det forsvant ni år gamle, Maely de Araujo, i løpet av natten. Siden har ni-åringen vært sporløst forsvunnet. Foto: Kristofer Sandberg / VG

Mannen ble arrestert på torsdag, og ble da satt i varetekt. Politiet sa allerede da at de mente mannen løy, og fortalte at han kom med motstridende opplysninger i de første forklaringene han ga til etterforskere.

Mer enn 1000 frivillige har stilt opp for å lete etter den savnede niåringen. Maëlys ble sist sett 27. august, ikke så langt unna området der barna oppholdt seg under bryllupsfesten.

Forsvant sporløst: Leter desperat etter savnede Maëlys

I TV-programmet Sept a Huit på TF1 har det kommet frem at det var en barnevakt tilstede i bryllupet, men at den gikk hjem omtrent klokken 8 på kvelden.

Det var omtrent 180 gjester i bryllupet, og de skal ha oppdaget at Maëlys var borte i 3-tiden natt til søndag. Da lette de i omtrent 40 minutter før politiet ble tilkalt. Senere har krimteknikere saumfart festlokalet, hundepatruljer søkt i området og dykkere undersøkt elva i nærheten.

Bamsen til Maëlys ledet politiet til parkeringsplassen utenfor festlokalet, men der stoppet sporene etter jenta.