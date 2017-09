Leter etter Maëly (9): Bryllupsgjest skal ha vasket bilen dagen etter

PONT-DE-BEAUVOISIN (VG) Dalila (44) og Corrine (43) er slitne. I tre døgn, nesten ute hvile, har de lett etter Maëly de Araujo (9). som forsvant sporløst fra en bryllupsfest natt til forrige søndag.

– Vi fortsetter å lete, men ingen av oss tror at Maëly lenger er i live, sier de to voksne kvinnene.

Begge er mødre og føler ansvar for å bidra til at foreldrene til ni-åringen får et svar på hva som skjedde den natten hun forsvant. VG var søndag til stede under leteaksjonen etter jenta som har vært forsvunnet i over en uke.

I Frankrike er mysteriet rundt Maëlys forsvinning et stort samtaleemne.

HOLDER UT: Venninnene Corinne Melin (t.v.) og Dalila Bravais bruker mobilen til å finne hvilket område de skal lete etter ni-årige Maely de Araujo. Den lille jenta har vært forsvunnet i over en uke. Letemannskapene holder ut, men de vet at håpet om å finne ni-åringen i live svinner for hver dag som går. – Men vi har ikke lov til å gi oss. Vi må hjelpe foreldrene, sier til to. Foto: Kristofer Sandberg / VG

Det spørsmålet mange stiller seg er hvorfor politiet løslot mannen som i forrige uke var hovedmistenkt i det man frykter er en kidnapping. Mannen kom sammen med en kamerat til bryllupsfesten, skal i avhør ha forklart seg på en måte som vakte politietterforskernes mistanke.

– Vasket bilen

SAVNET: Maëly de Araujo (9 Foto: , AP

Ifølge fransk presse skal mannen ha forlatt selskapet en stund, og forklarte selv han dro for å skifte klær etter å ha sølt vin, skriver Le Parisien i dag.

Tidspunktet han forlot selskapet skal være samsvarende med da ni år gamle Maëly forsvant. Det blir også hevdet at mannen og kompisen ikke var invitert til selve bryllupsfesten, men til en etterfest som bryllupsparet ønsket at de skulle delta på.

I et programinnslag på den franske tv-kanalen TF1, Sept a Huit, søndag kveld, kom det fram en rekke detaljer om den 30 år gamle mannen som politiet tok inn til avhør, detaljer som VG fikk kjennskap til også tidligere på dagen.

Blant annet skal 30-åringen ha vært oppskrapet på det ene beinet, og han forklarte politiet at det skyldes at han hadde jobbet i hagen hjemme og klippet bærbusker hvor han fikk huden oppskrapt.

Det kom også fram at mannen skal ha vasket bilen sin grundig dagen etter at Maëly forsvant. Dette har også avisa Le Parisien meldt om. Forklaringen ha ga var at han planla å selge bilen, selv om han angivelig nettopp hadde kjøpt den. Etterforskere skal dermed ha gjort undersøkelser for å finne spor av jenta i bilen.

– Mye som ikke stemmer

Aktor i saken sa på en pressekonferanse på fredag at de ikke har siktet de to mennene.

HER FOREGIKK FESTEN: I disse lokalene i Salle polyvalente skal rundt 200 bryllupsgjester ha kost seg og feiret brudeparet. Uten at noen skal ha lagt merke til det forsvant ni år gamle, Maely de Araujo, i løpet av natten. Siden har ni-åringen vært sporløst forsvunnet. Foto: Kristofer Sandberg / VG

En fransk journalistkollega som har fulgt saken fra det ble kjent at en ni år gammel jente hadde forsvunnet i Pont-de-Beauvoisin, mener at politiet ikke kunne holde ham lengre i varetekt uten formelt å sikte ham, mistenkt for kidnapping, men at politietterforskerne kun venter på resultatene av analyser som er foretatt.

– Det er så mye med denne mannen som ikke stemmer, sier journalisten til VG.

TV-programmet, Sept a huit, ringte 30-åringen og ba om en kommentar. Da svarte han at: Jeg er uskyldig.

– Barnevakten gikk hjem

Det skal også ha vært en barnevakt på bryllupsfesten. Denne hadde som oppgave å se etter alle barna som var tilstede. Men barnevakten skal ha gått hjem klokken åtte på kvelden. Da skal DJ-en ha stoppet musikken og sagt over høytaleanlegget: «Nå går barnevakten hjem. Fra nå av må alle foreldre selv ta ansvaret for barna sine.»

Dette kom også fram i tv-programmet. Det ble sagt at det ble oppdaget at Maëly var borte, klokken 03.10. I 40 minutter ble det lett etter henne før politiet ble varslet.

LETEOMRÅDET: En lokal brannmann bretter ut kartet og viser den lille gruppen av hjelpearbeidere han leder. Sjekker og vurderer hvor det kan være sannsynlig at de kan finne Maëly de Araujo. – Så lenge hun ikke er funnet, leter vi videre, sier brannmannen som ikke ser noen hensikt i å oppgi navnet sitt. – Jeg er en av mange som prøver å ta ansvar og vise solidaritet med et foreldrepar som fortjener all den støtten de kan få. Foto: Kristofer Sandberg / VG

Helt siden Maëly på uforklarlig vis forsvant fra bryllypsfesten, har letemannskaper og lokalbefolkning samlet seg utenfor Sall polyvalente.

– Jeg klarer ikke å sove om nettene. Hva er det som skjer når et lite barn forsvinner på en slik måte. Jeg har selv barnebarn og orker ikke tenke tanken på hva jeg hadde gjort om noe skulle hendt dem. Stakkars foreldre, sier Louise Serve (79) til VG.

Hun og ektemannen, Michel (70), henger rundt letemannskapene, men synes det er for strevsomt å være på selve letingen.

– Men vi må opp hit hver dag for å følge med, sier det to.

Vaktmester avhørt

Vi møter dem på parkeringsplassen utenfor Salle polyvalente, festlokalene der politiets sporhunder fulgte sporene etter Maëly, og hvor hundene sluttet å markere.

– De slutter der, sier vaktmesteren Pascal (50) og peker bort på parkeringsplassen.

Han skal være en av de første polititet avhørt natten til forrige søndag. Huset hans ligger tett på inngangsporten til Salle polyvente.

VAKTMESTEREN: Pascal var en kort stund i politiets søkelys fordi han har huset sitt like ved der lille Maely forsvant. – Jeg hørte jo at det kom og kjørte biler inn og ut av området hele tiden, men har ikke kunne hjelpe mer enn å være med på å lete etter den lille jenta, sier 50-åringen til VG. Foto: Kristofer Sandberg , VG

– Klokken fire på natten ble jeg vekket og stilt en rekke spørsmål. Deretter deltok jeg i letingen i skogsområdet rundt festlokalene, sier Pascal.

Andre vi snakker med utenfor festlokalene der rundt 200 gjester festet og feiret til langt på natt før tragedien rammet, forteller at Pascal en stund skal ha vært i politiets søkelys, angivelig fordi huset hans ligger bare 50 meter fra der sporene etter ni år gamle Maely sluttet. Politiet skal ha gått igjennom og undersøkt Pascals hus og bil, uten at det kom til noe mer.

Lørdag skal over tusen mennesker ha deltatt i letingen etter Maely de Araujo uten å finne spor etter henne.

SOVER IKKE: - Jeg ligger våken hver natt og tenker på den stakkars lille jenta. Vi har barnebarn og jeg hadde ikke holdt ut om noe hadde skjedd med dem. Vi bor på en fredelig plett her i vår lille landsby. Hvem skulle tro at noe slikt kunne hende oss, sier Louise Serve. Hun og ektemannen, Michel Kriegel, følger med på leteaksjonen hver eneste dag. – Det er vårt lille bidrag, sier de. Foto: Kristofer Sandberg / VG

– I dag er vi ikke så mange, men det er flere smågrupper som finkjemmer områder vi ikke tidligere har gjennomsøkt. Det er en vanskelig jobb. Som dere ser er det alpelandskap, mye skog, innsjøer, tjern og myrer. Men så lenge ni-åringen ikke er funnet, fortsetter vi å lete, sier en brannmann som organiserer en gruppe bestående av venner og kolleger.

Han viser oss på kartet hvilke området de vil gjennomsøke.

– Ville hatt barna mine i øyesyn

Selv om det er søndagsstille i den vakre, men søvnige alpelandsbyen, Pont-de-Beauvoisin, ikke mange milene fra OL-byen Grenoble, hviler det alvor over innbyggerne vi møter.

Det snakkes ikke så veldig høyt om det, men Dalila Bravais synes det er rart at foreldrene ikke fulgte mer med på hva Maely foretok seg på festen. Venninnen Corinne nikker.

– Jeg ville alltid hatt barna mine i øyesyn i en slik stor forsamling. Vi snakket om det hjemme og da sa min datter, som også er ni år, at hun aldri ville har gått ut av festlokalene og ut porten i en tilsvarende situasjon. Vi vet jo selvsagt ikke hva som har skjedde her, men et barn må holdes øye med, sier Dalila Bravais.

Så tar hun og venninnen Corinne Melin beina fatt og forsvinner oppover en sti for å fortsette letingen etter, Maely de Araujo. Ni-åringen som hele Frankrike nå snakker om

– Vi ber til Gud og håper på at hun fremdeles er i live, sier Louise Serve.