Le Pen: – Rettsvesenet er ikke nøytralt

Den franske presidentkandidaten Marine Le Pen nekter å la seg avhøre om misbruk av midler, og anklager rettssystemet for å drive politikk. - Dagligdags, sier Frankrike-eksperter.

– Jeg vil ikke svare mens valgkampen pågår, sa Marine Le Pen, leder av det franske ytre høyre-partiet Nasjonal front, til nyhetsbyrået AFP i dag.

Uttalelsen kom etter at politiet ville spørre henne om midlene hun angivelig skal ha brukt til å lønne medarbeidere ulovlig. Det nektet hun.

– I denne perioden får man ikke den nøytraliteten og roen som er nødvendig for at rettssystemet skal fungere skikkelig, fortsatte Le Pen.

Les mer: Massedemonstrasjon mot korrupsjon i Frankrike

Minner det deg om noen?

Det ble ramaskrik i både amerikanske og internasjonale medier da USAs president Donald Trump la seg ut med dommerne som stanset hans beryktede innreiseforbud.

Kastet ut journalist



– Hun er jo ikke den første i fransk politikk som uttaler seg på den måten. Det har etter hvert blitt ganske vanlig, særlig fra høyresiden, sier Raino Malnes, som forsker på fransk politikk ved Universitetet i Oslo.

– Så det vi får spader av at Trump sier, er dagligdags i Frankrike?

– Ja, det kan du si.

EUs korrupsjonsorgan OLAF mistenker Le Pen for å ha brukt partimidler fra EU-parlamentet til å lønne medarbeidere som ikke arbeidet der. Pengene skal ha gått til Le Pens livvakt, som skal ha blitt lønnet som «parlamentarisk assistent», og til hennes stabssjef. Ingen av de to skal jobbet ved EU-parlamentet.

Les mer om Le Pen: Mykere stil skal vinne velgere

Stabssjefen ble onsdag siktet i saken.

TAUS: Ytre høyre-kandidat Marine Le Pen vil ikke snakke med politiet om anklagene om pengemisbruk mot henne. FOTO: Kristofer Sandberg/VG

Saken er åpenbart betent for presidentkandidaten. Da en journalist i følge med et TV-team fra kanalen TF1 (tilsvarende NRK) for et par uker siden forsøkte å stille Le Pen spørsmål om anklagene, ble han regelrett kastet ut av Le Pens livvakter.

Opptrinnet ble fanget på video, som du kan se øverst i saken.

– Ikke alltid helt uavhengig

Også høyresidens kandidat, François Fillion, sliter med lignende anklager. Han skal ha lønnet sin kone for arbeid hun aldri har utført.George Chabert, professor ved NTNU som forsker på fransk politikk, er ikke overrasket over Le Pens uttalelser.

– Det har alltid vært slik at maktfordelingsprinsippet har vært litt utsatt i Frankrike. Rettssystemet skal i prinsippet være helt uavhengig, men det er mange eksempler på at det ikke er helt slik, sier han til VG.

– Ta for eksempel anklagene mot Fillion: De ble publisert i satiremagasinet Le Canard Enchaîné en onsdag, og samme dag starter man undersøkelsene mot ham. Rettssystemet beveger seg aldri så raskt.

– Du mener at det er politisk motivert?

– Jeg sier det er en mistanke om det. Jeg vet ikke, men det er en mistanke, sier Chabert.

Les mer: Fillion snakker ut om skandalebeskyldningene

Marine Le Pen ligger nå an til å bli størst i første valgrunde av det franske presidentvalget i april. De fleste eksperter, og meningsmålingene, tror imidlertid hun vil bli slått når andre runde går i mai.

Franskmenn trekker på skuldrene

VANLIG: Professor Raino Malnes sier det har blitt vanlig for korrupsjonsanklagede franske politikere å angripe rettssystemet. FOTO: UiO

Som EU-parlamentariker har Marine Le Pen immunitet, og hun er derfor i sin fulle rett når hun nekter å svare på politiets spørsmål. Presidentkandidatens advokat Rodolphe Bosselut uttalte i dag til TV-kanalen BFMTV at Le Pen vil la seg avhøre «når tiden er inne».

– Mye står på spill for Le Pen, for hun har gjort det til et gjennomgangstema i sin kampanje at den politiske eliten bryter loven når det passer dem. Nå er det spørsmål om ikke hun har gjort det samme, sier Raino Malnes.

Les mer om det franske valget: Valgflause for franske sosialister

Også tidligere president Nicholas Sarkozy det republikanske partiet har gjentatte ganger kalt korrupsjonsanklagene mot seg for politisk motiverte.

– Etter hvert faller dette for døve ører. Franskmenn regner med at politikerne vil si det, sier Malnes.

Han er helt uenig i politikerne har rett i sine anklager om at rettssystemet bedriver politikk i det skjulte:

– Ingenting tyder på det. Det er ikke noe belegg for å tro at det som har vært ført av saker har vært politisk drevet på noen som helst måte, sier Malnes.