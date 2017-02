Korrupsjonsanklager snur fransk valg på hodet

PARIS/ NICE (VG) Korrupsjonsskandalen rundt Republikanernes kandidat har snudd hele det franske presidentvalget på hodet. Emmanuel Macron (39) ligger nå an til å bli Frankrikes neste president.

Det ble en skikkelig krasjlanding på popularitetsbarometeret for forhåndsfavoritt François Fillon, etter anklager om at han skal ha betalt kona og barna flere millioner kroner av offentlige penger for assistentarbeid de tilsynelatende ikke har utført. Dermed tar det franske presidentvalget nå en uventet vending.

Marine Le Pen fra anti-immigrasjonspartiet Nasjonal Front ligger an til å vinne første runde av valget, men i den avgjørende runden den 7. mai, kan det nå se ut som om hun vil tape mot det unge stjerneskuddet Emmanuel Macron (39), Frankrikes tidligere finansminister, som har startet sin egen politiske bevegelse.

De siste målingene viser at Macron i den avgjørende sisterunden kan vinne med hele 63 prosent mot Le Pens 37 prosent av stemmene, ifølge nyhetsbyrået Reuters.



FORSØKER Å REISE SEG: François Fillon jobber nå hardt med å få tilbake velgernes tillit etter korrupsjonsanklagene. Han har sagt han kun vil trekke seg hvis det blir innledet formell etterforskning av ham. FOTO: REUTERS

Le Pen-tilhengere mest engasjerte



I Rivierabyen Nice fikk velgere møte presidentkandidat Marine Le Pen denne uken. Hun har lenge vært sett på som en sterk kandidat til presidentskapet, men nå er mange usikre på utfallet av valget.

– Ingenting er sikkert. Et valg kan man aldri vinne på forhånd. Men det er sikkert at Marine har en god sjanse, mener Chantal Angelie, partisekretær i Nasjonal Fronts lokallag i Nice.

STEMMER PÅ LE PEN: – Jeg har vært medlem av Nasjonal Front i 25 år, og mener Marine Le Pen skiller seg ut som politiker med sin folkelige tilnærming til å løse problemer vi har i Frankrike, sier Chantal Angelie i Nice. FOTO: Nora Thorp Bjørnstad, VG





Nettopp slike lojale velgere som Chantal, er Nasjonal Front-politikerens ess i ermet i de ti ukene som gjenstår for valget.

Le Pen er nemlig den politikeren som har den mest engasjerte tilhengerskaren. Ifølge meningsmålingsinstituttet Ifop er 85 prosent av hennes tilhengere helt sikre på at det er henne de vil stemme på.

Det er høyere enn samtlige av de andre presidentkandidatene, og vil være en fordel for henne på valgdagen, den 7. mai.

Fillon ikke velkommen

Han som lenge ledet på meningsmålingene, François Fillon, er virkelig ute i hardt vær nå.

Hans besøk til byen Limoges er nå avlyst fordi byens borgermester «nekter å ta imot han» etter anklagene, skriver avisen Figaro.

Fillon faller dessuten denne måneden ti prosentpoeng i en kartlegging av folks politiske sympatier. Emmanuel Macron scorer høyest på denne målingen, hvor avisen L´Express har spurt folk hvem av landets politikere de har mest sansen for.

På strandpromenaden i Nice står Laurice Devenie-Morieau (20) sammen med både sin mor og bestemor, og venter på sin favoritt.

– Vi håper jo Marine vil vinne, men det meste er oppe i det blå nå. Vi har Macron som vi fortsatt ikke vet helt hva står for, og Fillon som har rast så mye på målingene at vi lurer på om han vil kanskje kan bli erstattet av en annen republikansk kandidat. De neste ukene vil bli avgjørende, sier 20-åringen til VG.