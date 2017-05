Kan bli Frankrikes første «virkelige» førstedame

PARIS (VG) Brigitte Macron (64) kan få en langt viktigere rolle enn hennes forgjengere har hatt.

Da Brigitte Macron (64) gikk opp på scenen og ga sin ektemann Emmanuel Macron (39) et heftig kyss fordi han var videre til siste runde av det franske presidentvalget, var det mange franskmenn som løftet på øyenbrynene. «Så amerikansk», mente flere aviser.

I Frankrike er det ikke tradisjon for at ektefellen til en presidentkandidat tar særlig plass i offentligheten.

De andre kandidatenes partnere har franske velgere knapt sett i valgkampen denne våren, med unntak av enkelte bilder av en meget motvillig fotografert Penelope Fillon i forbindelse med korrupsjonsanklagene mot hennes ektemann.

Brigitte Macron er annerledes. Ut over det mye omtalte faktum at den tidligere fransklæreren er 24 år eldre enn sin mann, har hun gjennom hele våren deltatt på valgkamparrangementer ved hans side: Hun deler ut håndtrykk og klemmer, og stiller villig opp på bilder med Macrons tilhengere.

Mandag kveld ble dokumentaren «I kulissene av en seier» vist på fransk TV. Der kommer det frem at Brigitte Macron har hatt en svært sentral rolle i Emmanuel Macron vei mot presidentskapet, og er hans mest betrodde rådgiver, ifølge BFMTV.

«Slutt på hykleriet»



I valgkampen har Emmanuel Macron tatt til orde for at en presidents make får «den plassen vedkommende fortjener». Han kaller det å «få slutt på hykleriet».

– Jeg vil be om at det defineres retningslinjer på dette. Hun (Brigitte Macron) vil selv bli med på å definere sine oppgaver. (...) Den som lever med deg må få en rolle, og bli anerkjent for det hun eller han gjør.

Det sa Macron om sin kones fremtidige arbeid til kanalen TF1 under valgkampen.

SAMMEN: Emmanuel Macron (39) og Brigitte sammen på scenen, seiersnatten 7. mai. FOTO: REUTERS

Feminist



I motsetning til i USA, hvor Melania Trump har et team på tolv personer rundt seg, finnes det ikke noen offentlig status for en presidents ektefelle i den franske grunnloven.

Carla Bruno-Sarkozy og Hollandes ekskone Valérie Trierweiler har riktignok hatt kontor i Elysee-palasset, men Macron har altså et ønske om at Brigitte skal komme i en klasse for seg.

Allerede den 8. mars gjorde Macron det klart at vi kan forvente å se mye til hans kone fremover.

– Brigitte vil ikke bli plassert i bakgrunnen, ikke skjult, ikke bak en tweet eller på et gjemmested. Hun kommer til å være med meg, slik hun alltid har vært ved min side, sa han på et valgmøte i teater Antoine i Paris.

Frankrikes påtroppende president har ofte snakket om at han er feminist, og også hvilken sentral plass sterke kvinner har hatt i å gjøre ham til den han er.

– Livet mitt som det er i dag har blitt til ved en lang rekke kvinner, min bestemor og min kone, som også er min beste venn. I grunnen har jeg alltid trivdes best i selskap av kvinnelig intelligens, sier Macron til Vanity Fair.

– Vinner velgere

I Frankrike var lenge det ekteskapelige livet til en statsleder sett på som så privat at presidenter har hatt elskerinner uten at velgerne har sett ut til å bry seg særlig om det.

Dette skarpe skillet mellom politikk og privatliv har endret seg de siste ti årene, sier George Chaubert, professor i fransk historie ved NTNU.

– Den sittende franske presidentens kjærlighetsliv har fått mer oppmerksomhet enn tidligere, men det har vært på en måte som har skadet presidentens popularitet, heller enn å styrke den. Sarkozy var i rampelyset for sin skilsmisse og påfølgende forhold til Carla Bruni. Hollande havnet på forsidene da hans ekskone ga ut en avslørende bok, og for sine mange forsøk på holde forholdet til skuespiller Julie Gayet skjult. Dette ble oppfattet som et tegn på personlig svakhet, sier Chaubert til VG.

KLINTE TIL: Flere ganger har ekteparet Macron vist sin kjærlighet foran publikum i valgkampen, noe mange franskmenn oppfatter som mer «amerikansk» enn fransk. FOTO: REUTERS/Gonzalo Fuentes

Chaubert tror ikke det franske presidentembetet åpner for at Brigitte Macron får en politisk rolle. Den svært åpne linjen den påtroppende presidenten har, mener derimot Chaubert kan være et pluss for Macron.

– Med Macron er det annerledes, fordi han med åpenheten sin viser for folk at han ikke har tenkt å skjule noe. Aldersforskjellen kunne jo blitt et tabu, men måten han snakker om dette på, pluss det faktum at de har vært sammen i mange år allerede, tror jeg han tjener på, og jeg tror også at han har brukt det aktivt for å vinne velgere, sier professoren.