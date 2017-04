Innspurt i fransk valgthriller

PARIS (VG) Franskmenn avgir i dag sine stemmer i første runde av det som mange betegner som det mest uventede og uforutsigbare valget noensinne.

Det har blitt spekulert i at svært mange vil avstå fra å stemme i det Franske presidentvalget i år. Delvis fordi toppkandidatene er så ukjent for folk flest, og delvis fordi to av de mest kjente politikerne så til de grader har skuffet velgerne med å havne i politiets søkelys for mulig korrupsjon.

Klokken 12 var likevel valgdeltagelsen i de franske storbyene 28,54 prosent, et par prosentdesimaler høyere enn ved forrige valg, i 2012, skriver Le Parisien.

Dette tallet er forventet å gi en indikasjon på hvordan valgdeltagelsen vil bli totalt. Generelt sett pleier landet å ha en deltagelse på rundt 80 prosent.

I rådhuset i hovedstadens 20. arrondissement, tror Amandine Guibert at det kan bli flere enn vanlig som sitter hjemme i protest i ettermiddag.

– Dette valget har vært helt kaotisk, på grunn av skandalene rundt republikanernes – og Nasjonal Front sine kandidater. Det er stygt hvordan sånt gjør at folk rett og slett mister troen på politikerne. De tror at alt kandidatene er ute etter, er penger, makt og egen vinning, sier Guibert på vei ut av stemmelokalet med sønnen Edouard (3) på armen og datteren Chloe (7) bærende på en bagett ved siden av henne.

Syvåringen Chloe har lært om valget på skolen, og fikk derfor være med og putte mammas stemmeseddel i urnen. Det var et valg mammaen tok i siste liten.

– Jeg visste ikke hvem jeg skulle stemme på, før nå. Jeg endte opp med å stemme mot de ekstreme, og for en kandidat jeg synes er troverdig, sier Guibert, uten å ville røpe hvem hun stemte på.

STEMMER «BORTKASTET»: Mathilde Szydywar (26) stemmer på sosialistpartiets kandidat Benoît Hamon, noe hun selv betegner som en «bortkastet stemme», fordi han ligger dårlig an på målingene. Hun synes det er viktig å holde på prinsippene sine. Foto: Terje Bringedal , VG

Uhyre jevnt

Presidentvalget i Frankrike i år er en virkelig thriller. Beskyldninger om økonomisk korrupsjon mot Republikansernes François Fillon, som i utgangspunktet var valgfavoritt, kombinert med at den uavhengige sentrumskandidaten Emmanuel

Macron har kommet som en komet inn i fransk politikk, og at antietablissementkandidatene Jean-Luc Mélenchon og Marine Le Pen også ser ut til å samle store velgermasser, har gjort det til en svært uventet valgkamp.

Klokken 20 i dag før vi vite hvilke to kandidater som går videre til den avgjørende siste runden, den 7. mai.

FRANSK VALG: Bagett i Frankrike er helt hverdagslig. Dette valget er alt annet. Foto: TERJE BRINGEDAL , VG

Den siste meningsmålingen, publisert fredag, gir Emmanuel Macron en knapp ledelse med 24 prosent, mens Nasjonal Fronts Marine Le Pen, Republiblikanernes François Fillon og Det Opprørske Frankrikes Jean-Luc Mélenchon kommer like bak, med henholdsvis 21,5 prosent, 20 prosent og 19,5 prosents oppslutning ifølge Elabe for avisen L`Express og BFMTV.

Det er har aldri før skjedd at tre av fire toppkandidater representerer andre partier

enn de veletablerte Republikanernes – og Sosialistenes parti.

Cecilia Bordas (36) synes det har vært svært vanskelig å bestemme seg for en kandidat i år.

– Jeg stemmer vanligvis til venstre, men kandidaten er så lik Hollande, som har

skuffet oss så veldig disse fem siste årene, at jeg har mistet helt troen på partiet.

Jeg synes alle de store kandidatene har noe alvorlig som hefter ved dem. Til slutt

endte jeg opp med å stemme på Mélenchon, fordi jeg har tro på hans prosjekt

med å endre grunnloven, sier Bordas til VG.

Hennes venn Christophe Viala (35) har også stemt Mélenchon, for første gang i sitt liv.

Paris-terror kan avgjøre valget

Når kandidatene ligger så jevnt på målingene som de gjør nå, er det svært lite som

skal til for å sikre et knepent flertall til en av politikerne.

Terrorangrepet på Champs- Elysees torsdag kveld denne uken, kan bidra til flere stemmer til kandidatene med en streng innvandringspolitikk, mener forsker Franck Orban.

– Både Marine Le Pen og François Fillon trekker ofte paralleller mellom

innvandring fra islamske land og en økt terrortrussel, og marginale bevegelser i

sympati hos velgerne har ekstremt mye å si når kandidatene ligger så jevnt på

målingene, sier Orban, som er førsteamanuensis i fransk kultur, språk og

samfunn ved høyskolen i Østfold.

ENKELT VALG: Jacques Cheminade er en av de elleve presidentkandidatene. Kandidaten for Solidaritet og Fremskritt har lykkes å få mye oppmerksomhet for sitt program, hvor han blant annet tar til orde for å kolonisere mars, men kommer neppe videre til den avgjørende andrerunden 7. mai. Foto: TERJE BRINGEDAL , VG

I stemmelokalet i 20.arrondisement har Remi Granet (26) og Mathilde Szydywar

(26) bestemt seg for å stemme etter hjertet, heller enn å stemme strategisk på noen

man vet har en god sjanse til å få mange stemmer, slik flere nå gjør.

– Vi har stemt på Sosialistpartiets kandidat Benoît Hamon, selv om det er en

«bortkastet stemme». Jeg mener det er viktig at vi tross alt holder på

prinsippene våre og ikke lar oss påvirke for mye av meningsmålinger og

strategiske stemmer, sier Mathilde Szydywar til VG.

Valglokalene stenger klokken 20 i Paris, mens det flere andre steder i Frankrike

stenger klokken 18 eller 19. Resultatet er ventet ganske umiddelbart etter klokken 20,

og du kan følge VGTVs valgsending om dette i kveld.

