Hollande har aldri før vært mer upopulær

BERLIN (VG) Kun fire prosent av franskmenn er fornøyd med president François Hollande, viser en fersk undersøkelse.

Frankrikes president har lenge slitt med populariteten, men nå ser han ut til å ha nådd bunnen.

I en fersk undersøkelse for avisen Le Monde svarer bare fire prosent av franskmenn at de er fornøyd med jobben Hollande gjør. Det er et fall fra 12 prosent siden november 2015.

Kun én prosent av de spurte er «svært fornøyd», viser meningsmålingen utført blant 17.000 franskmenn av Cevipof. Hele 70 prosent svarer at de er misfornøyd.

«Sammenbrudd»

Målingene gir Hollande en rekord han sannsynligvis aldri har traktet etter: Han er nå den minst populære franske presidenten siden 1958.

VGs EUROPA-KONTOR Nora Thorp Bjørnstad Ta kontakt og følg meg på:

E-post: nora@vg.no Facebook: Nora Thorp Bjørnstad Snapchat: @norathorp

– Jeg er sjokkert over hastigheten av hans sammenbrudd, sier Bruno Cautres fra det politiske analysesenteret CEVIPOF i Paris, til Politico.

Årsaken til hans dårlige oppslutning er kompleks, men kan oppsummeres i to punkter, forteller Frankrike-ekspert Anje Müller Gjesdal.

– Det har vært gjennomgående i Hollandes presidentperiode at han ikke har lykkes i å snu økonomien og arbeidsløsheten, slik han lovte velgerne da han stilte til valg. Nå viser riktignok de aller ferskeste målingene at arbeidsledigheten går ned i Frankrike, men dette er nok for nytt til at det hadde noen utslag på denne popularitetsmålingen. Hollandes andre store utfordring er at det har vært mye krangling og splittelser Sosialistpartiet. Han har dermed ikke hatt et samlet parti i ryggen, sier Frankrike-ekspert Anje Müller Gjesdal, postdoktor ved Norges Handelshøyskole (NHH) til VG.

LESTE DU DENNE? Upopulær Hollande tar krisegrep mot terrorfaren

INGEN SUKSESS: Regjeringens forslag til ny arbeidslov i Frankrike vekket store protester og bidro ikke til å øke populariteten til president Hollande. FOTO: AFP / JEAN-SEBASTIEN EVRARD

«Snuskete» bok

Mannen som fortsatt innehar tronen i Élysée-palasset frem til valget neste vår, har de siste ukene hatt det travelt med å svare for innholdet i boken han nettopp har utgitt, hvor han skriver om en rekke tema det i Frankrike er kontroversielt for en president å uttale seg om.

Boken heter til og med «En president burde ikke si dette..». Gjennom 670 sider snakker han brutalt ærlig om sine tidligere ministre, hans romantiske forhold og om landets fotballag som «må trene hjernene sine».

– Denne boken var som en krigsrakett som ødela hans strategi akkurat da det begynte å bli interessant, oppsummerer analytiker Cautres til Politico.

Uklart om gjenvalg



Til våren er det presidentvalg i Frankrike. Ennå har ikke Hollande avslørt hvorvidt han stiller til gjenvalg.

– Det er fortsatt mye uklarhet rundt hvem som stiller som kandidater, men det er vanskelig å se for seg at Hollande er en kandidat som vekker særlig stor entusiasme i Frankrike nå, sier Gjestdal fra Norges Handelshøyskole.

Dersom Hollande stiller, vil han møte mange andre sterke kandidater fra sitt eget parti, Sosialistene. Skulle han fremme sitt kandidatur, er det dermed slett ikke sikkert at han går seirende ut av nominasjonsrundene.

– Mye av debatten i Frankrike nå går rundt høyrepopulistene i Nasjonal Front, og hvilke kandidater som er sterke nok til å slå deres leder Marine Le Pen i kampen om presidenttittelen. Der er det nok andre, for eksempel Alain Juppé, som stiller sterkere enn Hollande, sier postdoktoren fra NHH til VG.

LES OGSÅ: Derfor angripes Frankrike av terror