Hollande: – Europa må stå sammen mot Trump

Frankrikes president François Hollande oppfordrer Europa til å stå sammen mot det han omtaler som president Donald Trumps kontroversielle politikk.

– Når det kommer uttalelser fra den amerikanske presidenten om Europa, og når han snakker om at brexit må være modell for andre land, så mener jeg at vi må svare, sa Hollande under lørdagens toppmøte for sju søreuropeiske EU-land i Lisboa i Portugal.

Fredag sa Trump da han hadde besøk av den britiske statsministeren Theresa May, at brexit var «en vidunderlig ting». Theresa May ble den første statslederen som møtte Trump. Hun forsikret seg om at han støtter NATO.

– Når Trump går inn for proteksjonistiske tiltak som kan destabilisere økonomier både i Europa og i mange andre land i verden, så må vi svare, sa Hollande.

– Og når han deretter nekter flyktninger adgang, der Europa har gjort sin plikt, må vi svare, fortsatte han.

I kjølvannet av brexit samlet stats- og regjeringssjefer for sju søreuropeiske EU-land til møte for å drøfte samarbeidet seg imellom. Det uformelle toppmøtet fant sted i Lisboa lørdag mellom Frankrike, Italia, Spania, Hellas, Kypros, Malta og Portugal.

En talsmann for den portugisiske regjeringen sier at de sju lederne har som mål å få til et tettere samarbeid om grensesikkerhet og bekjempelse av terrorisme.

De drøftet måter å fremme økonomisk vekst og økonomisk samarbeid mellom de sju landene, som alle bruker euro som valuta.