Historiens beste valg for Nasjonal Front

Marine Le Pen fikk dobbelt så stor oppslutning som faren hennes i 2002. Likevel annonserer hun store endringer i partiet.

I skyggen av Emmanuel Macrons valgseier ligger det faktum at det aldri før har vært flere som har stemt på Le Pen og hennes ytterliggående parti.

Presidentvalget i Frankrike Emmanuel Macron (På vei) har fått 66,06 prosents oppslutning – 20,7 millioner stemmer.

Marine Le Pen (Nasjonal front) har fått 33,94 prosents oppslutning – 10,6 millioner stemmer.

I alt 47,4 millioner franskmenn kunne stemme ved valget.

35,4 millioner – eller 74,62 prosent – deltok. Dette er den laveste valgdeltakelsen siden 1969.

Over tre millioner velgere – 8,5 prosent – valgte å stemme blankt. Dette er ny rekord.

Over en million velgere fikk sine stemmer underkjent.

Det betyr at bare 66 prosent av de stemmeberettigede avga stemmer for en av de to kandidatene.

Det offisielle resultatet kommer først onsdag 10. mai.

Til tross for et sviende nederlag, forventes hun å innkassere over ti millioner stemmer når den endelige opptellingen offentliggjøres onsdag ettermiddag..

Bakgrunn: Macron blir Frankrikes nye president

Forrige gang Nasjonal Front kom til andre runde i presidentvalget var i 2002. Da fikk faren Jean-Marie Le Pen 17,8 prosent oppslutning.

Med sine 34,9 prosent har dermed Marine Le Pen gjort historiens beste valg for partiet.

– Frankrike har valgt vår allianse som den største opposisjonsgruppen i Frankrike, sa Le Pen fra talerstolen.

VGs kommentator om seieren: «Et politisk mesterverk»

Til tross for søndagens velgersuksess, annonserte Le Pen en «dyptgripende fornyelse» av Nasjonal front.

– Jeg foreslår at vi begynner vår dype transformasjon av vår bevegelse for å skape en ny politisk styrke. Jeg oppfordrer alle patrioter til å stå sammen med oss, sa hun, uten å gå i detalj på hva «transformasjonen» vil innebære.

Le Pen uttalte også at Frankrike har valgt for å fortsette som før når de har valgt Macron, og at konkurransen mot Macron, som er pro-EU, har bekreftet et klart skille mellom patrioter og globalister.

Her sto valget: Dette skiller Macron og Le Pen

Ifølge NTB har Le Pens rådgivere signalisert at partiet kommer til å skifte navn og også søke allianse med andre partier eller bevegelser. Dette vil tro skje i forbindelse med partiets landsmøte neste år.

Nasjonal front har i dag kun én representant i nasjonalforsamlingen. Hvordan oppslutningen om Le Pen søndag vil slå ut i parlamentsvalget om en måned, er vanskelig å si.

Le Pen står sterkt i nord, øst og deler av Sør-Frankrike, og kan kapre flertallet av stemmene i en rekke valgkretser.

Kilde: VG/NTB