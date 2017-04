Gjør franske velgere som de får beskjed om?

Taperne François Fillon og Benoit Hamon har bedt sine velgere om å stemme på Emmanuel Macron i 2. valgomgang. Men hvor sannsynlig er det at velgerne gjør som de får beskjed om?

– Jeg tror det er mest sannsynlig at de stemmer på Macron. Jean-Luc Melenchon har overraskende nok vært avventende med noen anbefaling og sagt at han vil rådføre seg med medlemmene i sin bevegelse. Men det er en tradisjon i Frankrike at man stemmer på den mest ansvarlige kandidaten i andre runde. De som ikke har stemt på Le Pen i første runde vil lite trolig gjøre det 7. mai, sier Pernille Rieker, seniorforsker ved NUPI.

Seniorforsker Pernille Rieker ved NUPI Foto: NUPI

– Har Le Pen en sjanse?

– Den er liten, men den kan selvsagt ikke utelukkes. Vi kommer til å se en veldig tøff valgkamp mellom de to i de to ukene som kommer. Så langt har ikke Le Pen gjort et så veldig bra valg i siste fase. Spørsmålet er hvordan hun vil klare seg i kampen mot Macron, og hvordan velgerne vil evaluere denne innsatsen, tror Rieker.

Advarer



Franck Orban, førsteamanuensis ved Høgskolen i Østfold, advarer sterkt mot å ta seieren på forskudd:

– Ingen eier velgernes stemmer. Det er selvsagt umulig å svare på hva som kommer til å skje i 2. valgomgang, men vi må ta erfaringene fra valgresultatet i USA og brexit med oss i vurderingen. Man vet aldri helt hvordan velgerne tenker og bestemmer seg, sier han.

Han mener det er to ting som kan påvirke valget fra nå og frem til siste omgang 7. mai:

– Det ene er velgernes manglende motivasjon. Mange av taperne fra 1. omgang tenker allerede på perioden etter valget, nemlig parlamentsvalget som holdes i juni. Fillon tenker nok at omkampen står da. Vinner høyresiden parlamentsvalget, vil de tvinge Macron til å samarbeide. Jeg frykter at de tar seieren for gitt, det er farlig! At Hamon og Fillon sier de vil gi sin stemme til Macron, betyr ikke at velgerne vil følge det, mener Orban.

VANT: Emmanuel Macron får seierskyss av sin kone og tidligere lærer, Brigitte Trogneux, etter at han vant 1. omgang av det franske presidentvalget. Foto: Eric Feferberg , AFP

Mye kan skje



Han minner også om at det faktisk er to viktige uker frem til neste valgomgang, der mye kan skje:

– Det vil bli intens valgkamp i tiden fremover. Le Pens mulighet er debatten som skal holdes mellom henne og Macron. Vi vet at TV-debatter kan utgjøre en forskjell, det kan være vinn eller tap. I en slik debatt kan de snakke og oppføre slik at velgerne vurderer om de virker egnet til presidentrollen eller ei. Le Pen er kjent som en god retoriker og en begavet populist. Macron er en middels retoriker, og vil nok bli utfordret. Det er mye vi ikke vet om ham som person og hans program, og han kan bli presset til å gi avklaringer og presiseringer om hva han mener. For tvilerne som stemte på Macron fordi det var det minste av to onder, kan en dårlig prestasjon i TV-debatten føre til at de ikke stemmer neste gang, tror Orban.

POPULÆR POPULIST: Marine Le Pen møter Macron i 2. valgomgang i mai. Men selv om hun var en av vinnerne, ble ikke seieren like stor som Nasjonal Front håpet og trodde. Foto: Kristofer Sandberg , IKKE VG-BILDE

Ligner Le Pen



Mens Fillon og Hamon var raskt ute med å erklære nederlag og gi sin støtte til Macron, har Melenchon på den ytre venstreside fortsatt ikke kommet med noen anbefaling.

– Han klarte ikke å tvinge seg til å anbefale Macron, sier professor George Chabert ved NTNU.

I stedet har Melenchon sagt at han vil spørre de 550.000 som stemte på ham. Via internett skal de komme med sine ønsker om hvor stemmene bør gå.

TAPTE: Jean-Luc Melenchon,venstresidens kandidat, tapte i første valgomgang og er ute av presidentvalget for denne gang. Foto: Stephane Mahe , Reuters

– Det er selvsagt mulig for Melenchon å innrømme, men i viktige saker, som for eksempel EU, euro og globalisering, er han nærmere le Pen enn Macron, sier han.

Macron vinner



Chabert tror Macron vinner, men mener det er vel så viktig hvor stor (eller liten) margin han vinner med.

– Mange som ikke ønsker le Pen som president, vil kunne stemme på henne som en «trygg» protest, fordi de er sikre på at hun ikke vinner likevel, tror Chabert.

Både han og Rieker er ganske sikre på at Macron blir Frankrikes neste president etter 7. mai.

– Jeg tror mange har så stor problemer med å stemme på le Pen at de vil «holde seg for nesen» og stemme på Macron. Meningsmålingen har også så langt stemt godt i Frankrike. Meningsmålingene for andre runde gir klar valgseier til Macron, sier Pernille Rieker ved NUPI.