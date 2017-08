Franske medier: Dette er politiets hovedmistenkte

37-åringen er algerisk statsborger, har oppholdstillatelse i Frankrike og var ukjent for fransk politi, melder franske medier.

Samme dag som seks soldater ble påkjørt i en forstad til Paris, erklærte statsminister Édouard Philippe foran det franske parlamentet onsdag kveld at politiet har pågrepet «den hovedmistenkte» i det myndighetene kaller et «overlagt angrep».

Bakgrunn: Seks soldater til sykehus

Den pågrepne er føreren av BMW-bilen som ifølge politiet ble brukt i påkjørselen onsdag morgen.

Mannen er en algerisk statsborger med oppholdstillatelse i Frankrike, ifølge Reuters.



Franske medier identifiserer ham som 37-åringen Hamou Benlatrèche, eller «Hamou B.»

Identiteten til mannen er ikke bekreftet av franske myndigheter.



Den pågrepne mannen ligger på sykehus etter at han ble skutt fem ganger i en intens biljakt onsdag ettermiddag. Tilstanden hans er foreløpig ukjent. Også en politimann ble skutt, men ikke av bilføreren, som ifølge Reuters var ubevæpnet da han ble pågrepet.

Påkjørselen av soldatene onsdag morgen etterforskes som «drapsforsøk i forbindelse med en terrorhandling», ifølge påtalemyndigheten i Paris. Antiterrorenheten har overtatt etterforskningen.

Fransk politi aksjonerte i går kveld mot en bygning i forstaden Sartrouville.

Bygget skal være tilknyttet den mistenkte, men foreløpig er det ukjent om Hamou B. selv bodde der.

Ikke en kjent trussel

Sartrouville ligger omtrent 12 nordvest for Levallois-Perret, der påkjørselen fant sted. Ifølge Le Parisien er bydelen kjent for å huse et salafistisk miljø.

Hamou B. var imidlertid ikke kjent for politiet for å ha tilknytning til radikaliserte miljøer, ifølge franske medier. Han var heller ikke kategorisert som «fiché S», en betegnelse fransk etterretning bruker for å karakterisere en person som en potensiell trussel mot nasjonal sikkerhet.

Les også: Derfor angripes Frankrike av terror

Med unntak av et brudd på fransk utlendingslov i 2009, var han ukjent for politiet, ifølge Le Parisien.

Den gang stoppet politiet Hamou B. i en tilfeldig kontroll og idømte ham bot for ikke å ha papirene sine på seg, skriver avisen Le Figaro.

Mer nødvendig enn noensinne



Den forrige regjeringen innførte unntakstilstand i Frankrike som følge av flere brutale terrorangrep de siste årene.

Soldatene som ble påkjørt er en del av sikkerhetsstyrken Opération Sentinelle, en antiterroroperasjon gjennomført av det franske forsvaret, og som koster flere hundre millioner euro i året.

Forsvarsminister Florence Parly sa onsdagens angrep beviser at de Sentinelle-styrken på 7.000 soldater er «mer nødvendig enn noensinne».

Sentinelle-styrkene stanset mannen som gikk til angrep utenfor Louvre-museet i Paris i februar, og et angrep mot flyplassen Orly i mars.

Ifølge Reuters har islamist-inspirerte terrorangrep drept mer enn 230 mennesker de siste to årene i Frankrike.