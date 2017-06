Fransk valgsdagsmåling: Valgseier til Macrons parti

PARIS (VG) Emmanuel Macrons parti ser ikke uventet til å ha sikret seg et klart flertall i Frankrikes nasjonalforsamling.

AFP melder at valgdagsmålingene gir ham et sted mellom 355 og 425 seter - noe mindre enn ventet.

Det er uansett en oppsiktsvekkende seier på så mange måter, særlig med tanke på at Macrons politiske bevegelse bare er 14 måneder gammel, og for kort tid siden ikke hadde en eneste kandidat til valget på ny nasjonalforsamling.

Analytikere hadde forventet at valgdeltakelsen kunne bli lav, under 50 prosent, men ikke så lav som den ligger an til å bli.

Fram til klokken 17 søndag ettermiddag var frammøteprosenten på bare 35,3 prosent, mens den på samme tidspunkt under valget i 2012 lå på på 46,4 prosent, ifølge NTB.

Desillusjonert

På den svært varme valgdagen slukker Nicolas Pouget ( 30) tørsten med en appelsinjuice på en kafé like ved et stemmelokale. Der har han selv ikke vært i dag, forteller han VG.

– Ingen av politikerne gir meg tro på at de virkelig vil klare å endre problemene Frankrike har i dag, med arbeidsledighet blant unge og dårlig økonomi. For å få til det tror jeg vi må skrote hele systemet og starte ved null igjen. Jeg ser ikke at noen politikere er villig til å fullstendig gi slipp på det gamle i dag.

– Men Emmanuel Macron har lovet en endring?

– Løftene han gir er akkurat de vi har hørt fra høyre - og venstresiden tidligere. Det eneste nye er at han blander ideologiene, mener Pouget.

Historisk fornying

FAKTA: Republikken på vei * Politisk bevegelse grunnlagt av tidligere økonomiminister Emmanuel Macron i april 2016. * Progressiv og sosialliberal organisasjon, som er sterkt for åpenhet og å bryte ned tradisjonelle politiske barrierer. * Skal favne til høyre og venstre. Skiller seg fra andre nykommere av politiske partier ved å være pro-EU.

Med valget av den 39 år gamle Emmanuel Macron til president, har Frankrike fått sin yngste president noensinne. Flere aspekter ved årets valg har vært uvanlige: De to største partiene, Sosialistene og Republikanerne, har måttet se seg slått ned i støvlene av nye politiske bevegelser, ikke bare i form av Macrons`, men også bølgen av medgang som har preget populistpartier på ytre venstre - og høyreside av den franske politikken.

Den nyvalgte nasjonalforsamlingen er også noe for historiebøkene: Aldri før har gjennomsnittsalderen for presidentens partis kandidater vært så lav, kun 43 år, og aldri før har så mange uten erfaring fra toppolitikk blitt valgt inn. Blant Macrons kandidater fantes blant andre en tyrefekter, en frisør, en sykepleier, en brannmann, en tidligere proff-håndballspiller og en matematiker.

AVSTO: Frederic Joliviere har ikke stemt, og har ikke særlig sansen for Macron. Men presidentens partis politisk uerfarne kandidater, har Joliviere sansen for. FOTO: NORA THORP BJØRNSTAD, VG

Velgerne VG treffer i Paris søndag, synes variasjonen i yrkesbakgrunn er utelukkende et god endring.

– Det er faktisk noe veldig positivt. Fornyelse er sårt trengt, og jeg tror også at med «folk flest» i nasjonalforsamlingen kan du bli kvitt elitepolitikerne med tette forbindelser og dårlige vaner. I dag vet ikke en fransk politiker hvor mye en BigMac-burger eller en metrobillett koster. Det kan vi heldigvis få en slutt på nå, sier 35 år gamle Frederic Joliviere til VG.

Sjarmerer

Med dette historisk høye flertallet kan man trygt si at Macron har befestet sin posisjon som en svært populær fersk president. Utenfor landets grenser får han stor støtte fra politikere i viktige posisjoner, blant annet Norges Børge Brende, som mener Macron er svært godt nytt for hele Europa. På gaten i 20-arrondissement er det mange som har latt seg overbevise de siste månedene.

Ekteparet Jean-Claude og Joëlle Bourbon ( begge 68) har tilbrakt brukt valgdagen med barnebarna, og tok med de små inn for å gjøre sin borgerplikt.

FAKTA: VALG PÅ NASJONALFORSAMLING I FRANKRIKE * 11. og 18. juni er det valg til nasjonalforsamling i Frankrike. Det velges i alt 577 representanter til forsamlingen.

* Dette regnes som «presidentvalgets siste runde» fordi det avgjør hvor lett den nyvalgte presidenten vil kunne få igjennom sine forslag. (Kilde: NTB)

– Jeg har tillit til Macron, han vet hva han vil, han har klasse, og så er han jo ikke vond å se på heller, humrer den 68-åringe kvinnen.

Hennes ektemann mener likevel at det er først om noen måneder franskmenn vil kunne se om Macron virkelig er en god president.

– Det ser lovende ut foreløpig, men han har vært hatt makten i en måned. Nå har vi lagt til rette for at at det er mulig for han å gjennomføre sine visjoner. I høst merker vi om han virkelig holder det han lover.

