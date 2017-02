Fransk politi løsnet vådeskudd under Hollandes tale

To personer ble lettere såret da en skarpskytter fra politiet ved et uhell løsnet et vådeskudd mens den franske presidenten holdt en tale.

Hendelsen skjedde tirsdag da president François Hollande var i ferd med å åpne en ny hurtigtogslinje i småbyen Villognon sørvest i Frankrike.

En politikilde opplyser at skytevåpenet til politimannen gikk av på grunn "av en uoppmerksomhet".

– Kulen snittet leggen til en person og gikk deretter inn i beinet til en annen, opplyser politikilden. Begge de sårede befant seg i et VIP-område da vådeskuddet falt. De to ble undersøkt av medisinsk personell på stedet som kunne konstatere at de kun var lettere såret.

Flere hundre mennesker var til stede da episoden inntraff, ifølge avisen Le Figaro.

Hollande selv slapp uskadd fra hendelsen, ifølge en uttalelse fra presidentens kontor, og han fortsatte talen sin etterpå.