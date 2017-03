Frankrikes utdanningsminister:– Gjerningsmannen var ustabil

GRASSE (VG) Tenåringen som skjøt tre mennesker på en skole i Frankrike, var ustabil, ifølge utdanningsministeren i landet.

Han omtaler det som har skjedd som en galskapshandling.

– Gjerningsmannen var ustabil, sier ministeren ifølge AFP.

Det er foreløpig uklart hvor gammel gutten er; noen medier melder at han er 16, mens andre skriver at gjerningsmannen er 17 år.

Stemningen i fjellandsbyen sør i Frankrike er spesiell. Den lille byen med sine 50.000 innbyggere har vært på tv-skjermer flere steder i verden etter skyteepisoden på den videregående skolen Tocqueville.

Selv om folkemengden i byen nå domineres av journalister og politi, stikker noen smågutter hodene frem for å se hva som foregår.

Holder skolen åpen fredag

Byens ordfører sier han føler med alle mødre og fedre som har vært redde for barna sine denne torsdagen.

Gutten som skjøt tre mennesker på en skole i Grasse i Sør-Frankrike torsdag, ble pågrepet like etter angrepet. Tre mennesker ble skutt i angrepet, men det er ikke meldt om alvorlige skader.

Tenåringen var bevæpnet med en hagle eller rifle, to håndvåpen og to mindre eksplosive treningsgranater.

Frankrikes president Francois Hollande sa etter angrepet at dette understreker behovet for at landet skal fortsette å være i en nødssituasjon etter flere terrorangrep de siste to årene.

Skolen kommer ifølge ordføreren i Grasse til å være åpen allerede fredag.