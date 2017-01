Frankrikes «Bernie Sanders» vil ha borgerlønn og fri hasj

Benoît Hamon lover borgerlønn til alle og vil kreve robotskatt for å betale for det. Nå seiler han opp som favoritt til å bli Sosialistpartiets kandidat i presidentvalget i Frankrike.

Den 49 år gamle sosialistpolitikeren framstilles gjerne som et fransk svar på Bernie Sanders.

Han overrasket i første runde i Sosialistpartiets nominasjonsvalg og kom på førsteplass med 36 prosent av stemmene. Utfordreren i runde to blir tidligere statsminister Manuel Valls, som lenge var favoritt til å vinne, men som havnet 5 prosentpoeng bak Hamon i første runde.

I en ny måling gjort av Harris Interactive for avisa Atlantico får Hamon en oppslutning på hele 73 prosent før annen valgrunde, som holdes på søndag.

Borgerlønn

Valls tynges av sin nære tilknytning til sittende president François Hollande, som er så upopulær at han ikke engang vil stille til gjenvalg.

Hamon posisjonerte seg derimot godt da han gikk ut av regjeringen i 2014, etter eget utsagn i protest mot Hollandes kontroversielle arbeidslivspolitikk.

Nå lover han borgerlønn på 750 euro i måneden til alle, uansett inntekt. For å finansiere det vil han kreve skatt fra roboter. Han vil også legalisere cannabis, forby en rekke miljøskadelige kjemikalier og innføre et statlig inspektørkorps som skal bekjempe diskriminering.

Hamon innrømmer at borgerlønn vil koste, men mener Frankrike kan ta seg råd til å øke underskuddene på statsbudsjettet.

Les også: Valgflause for franske sosialister

Gigantkostnad

Forslaget om borgerlønn har dominert valgkampen. Valls avviser forslaget som virkelighetsfjernt og spår at Hamon vil styre Sosialistpartiet mot sikkert nederlag i presidentvalget.

– Det er ikke nok å få folk til å drømme. Du må være troverdig, sa han da de to møttes til en siste fjernsynsdebatt onsdag kveld.

Ifølge Valls vil borgerlønn være utenkelig uten kraftige skatteøkninger. Hans holdning er at staten i stedet bør bruke pengene på å få folk i arbeid.

Hamons eget anslag er at borgerlønn vil koste 300 milliarder euro i året. Forskere fra Science Po mener en kostnad på 480 milliarder euro i året er mer realistisk – nok til å tømme det norske oljefondet på mindre enn to år.

Ligger dårlig an

Uansett hvem som vinner av Hamon og Valls, vil Sosialistpartiets kandidat ha en bratt oppoverbakke foran seg.

For tida er det høyrepopulisten Marine Le Pen og konservative François Fillon som ligger best an til å gå videre til siste runde i presidentvalget til våren.

Samtidig vil Sosialistpartiets kandidat bli utfordret av både sentrumspolitikeren Emmanuel Macron og venstreradikale Jean-Luc Mélenchon. Begge ligger bedre an på målingene enn sosialistkandidatene.