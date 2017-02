Frankrike: Presidentfavoritt provoserer med koloni-utspill

PARIS (VG) Emmanuel Macron har seilt opp på meningsmålingene i Frankrikes presidentvalg, men nå kan hans uttalelser om landets kolonifortid koste ham seieren.

Han leder en bevegelse hvis navn kan oversettes til «På vei!» ( En Marche!), og en stund nå har det virkelig gått veien for den unge presidentkandidaten Emmanuel Macron (39).



FAKTA OM EMMANUEL MACRON (39): * Tidligere finansminister * Er presidentkandidat for sitt nydannede sentrumsparti En Marche! * Har to års fartstid som politiker *Er gift med sin tidligere lærer, som er 20 år eldre enn han * Ligger an til å slå Marine Le Pen hvis de to går videre til andre runde av presidentvalget i Frankrike (Kilde: NTB)

Han har gjort det så godt på meningsmålingene i det siste at gallupinstituttene denne uken har spådd at han kan vinne det franske presidentvalget i vår.

Nå har rekken av positiv publisitet fått en bråstopp, etter at Macrons intervju med algerisk presse tirsdag denne uken har nådd hjemlandet. På spørsmål om hva presidentkandidaten mener om kolonisering, sa Macron at det er en «forbrytelse mot menneskeheten, barbarisk, en fortid som vi burde beklage».

Frankrikes okkupasjon av Algerie varte frem til 1962.

Macrons ord er musikk i mange algerieres ører, men, særlig blant konservative i Frankrike, er denne uttalelsen «utilgivelig», for å si det med avisen Figaros ord.

I RAMPELYSET: Den tidligere finansministeren Emmanuel Macron (39) og hans 20 år eldre kone, Brigitte Trogneux, følges tett av pressen. FOTO: AFP

«Forakt for historien»

Macrons rival, Republikanernes kandidat François Fillon, kaller Macrons intervju for en «forakt for vår historie» og «uverdige uttalelser» fra en presidentkandidat.

Fredag kveld sier 62 prosent av Le Parisens lesere at de mener Macron gjorde en feil da han snakket om kolonisering, ifølge en avstemning som 16.000 franskmenn har deltatt i.

Macron har med dette «blitt fanget i nettet som makthaverne i Algerie har ønsket å få Frankrike i helt siden 1962: Å beklage», skriver avisen Figaro på lederplass, og utdyper: «Å forfalske koloniseringens historie for å vinne velgere, er ikke bare dumt. Det er også et svært farlig spill, når det i de franske forstedene allerede finnes altfor mange unge med innvandrerbakgrunn, som bærer på hat mot Vårt Land.(...) Det er ikke gjennom å karikere fortiden at Emmanuel Macron kan skape en bedre fremtid for dem», skriver avisen.

I HARDT VÆR: Republikanernes presidentkandidat François Fillon har vært tynget av korrupsjonsskandalen «Penelopegate» (oppklart etter hans kone). Nå deler han litt på den negative oppmerksomheten. FOTO: AFP

Nervepirrende valg

Etter at Hollandes sosialistparti ikke har klart å engasjere velgere i særlig stor grad, og forhåndsfavoritten, republikanernes François Fillon, nærmest drukner i beskyldningene om å skulle ha betalt familiemedlemmer av statens penger for assistentarbeid de angivelig ikke skal ha gjort, er utfallet av den franske presidentvalgkampen nå svært vanskelig å forutse.

Marine Le Pen forventes å vinne første valgomgang, den 23. april, mens meningsmålingsinstituttene forventer hun vil tape i avgjørende runde, uansett om hun møter Fillon eller Macron.

Nå gjenstår det å se hvor utslagsgivende dårlig publisitet er for de to mannlige kandidatenes oppslutning. Nasjonal Front-politikeren Marine Le Pen har nemlig ett ess på hånden: Hennes velgeres tilsynelatende ukuelige lojalitet.



Ifølge meningsmålingsinstituttet Ifop er 85 prosent av hennes tilhengere helt sikre på at det er henne de vil stemme på. Det er høyere enn samtlige av de andre presidentkandidatene.



Lørdag møter Emmanuel Macron velgere i toulon. VG følger møtet!