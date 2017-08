Frankrike: Frykter Maëlys (9) ble bortført fra bryllup – gjest arrestert

Søndag forsvant Maëlys de Araujo (9) sporløst fra et bryllup i Frankrike. Nå har politiet arrestert en mann i saken.

Forsvinningssaken får enorm oppmerksomhet i Frankrike og nesten 300 politimenn har deltatt i leteaksjonen etter jenta de siste dagene, foreløpig uten positivt resultat, ifølge Le Monde.

De Araujo hadde besøkt et bryllup i tettstedet Pont-de-Beauvoisin i Isere-regionen, øst i Frankrike, lørdag kveld sammen med sine foreldre og storesøster. Mens de voksne danset og festet ut i de sene nattetimer, gikk niåringen og de andre barna til sengs i et hus ved siden av festlokalet.

Da noen oppdaget at hun var borte, stanset DJ-en musikken og de 180 bryllupsgjestene forsøkte forgjeves å finne henne, før de til slutt kontaktet politiet, skriver BBC.



Nå skriver flere franske medier at politiet mistenker at jenta ble bortført.

Torsdag ble en mannlig bryllupsgjest arrestert og plassert i varetekt, etter at flere gjester hadde tipset dem om 34-åringens oppførsel og at han forsvant fra festen i tidsrommet da niåringen ble borte, melder Le Dauphine.

Sett denne? Bortført fra fødestuen - funnet i live etter 18 år

Saken fortsetter under bildet.

SØKTE I ELV: Dykkere fra det franske politiet har gjennomsøkt en elv og en innsjø i landsbyen Pont-de-Beauvoisin, uten å finne spor etter niåringen. Foto: Philippe Desmazes , AFP

Tror ikke på mannens forklaring

Politiet mener 34-åringen lyver og at han har kommet med flere motstridende opplysninger i de første forklaringene han ga til etterforskerne etter forsvinningen. Han har blant annet kommet med forskjellige opplysninger om hvor han befant seg i tidsrommet før og etter jentas forsvinning, ifølge TV-kanalen BFMTV.

Mannen, som beskrives som en kjenning av politiet, er foreløpig ikke siktet for noe, men politiet har sagt at de ønsker å få klarhet i mannens bevegelser. De har også uttalt at de ikke fester lit til 34-åringens forklaring.

Funnet etter 17 år: Kidnappingsoffer begynte på samme skole som søsteren

Hans hjem har blitt ransaket og krimteknikere har tatt prøver inne i leiligheten for å undersøke om det finnes spor etter niåringen der.

Fransk politi har samtidig understreket at forsvinningen også kan dreie seg om en ulykke, men at de nå har endevendt så godt som alle steder i området der jenta forsvant.

Frankrike: Spektakulært ran utenfor Lyon

Saken fortsetter under bildet.

LETER: Politimenn og krimteknikere undersøkte en hage i nærheten av bryllupslokalet onsdag. Foto: Philippe Desmazes , AFP

Resultatløst søk

De siste dagene har krimteknikere saumfart bryllupslokalet, hundepatruljer har søkt i nærområdet og politiets dykkere har undersøkt elva i nærheten.

Niåringens bamse ledet politiets sporhunder i hvilken retning Maëlys forsvant, men de mistet ferten av jenta ved parkeringsplassen utenfor bryllupslokalet.

– Med tanke på tiden som har gått siden lille Maëlys forsvant og det foreløpig resultatløse søket etter henne, kan det ikke lenger utelukkes at det har skjedd noe kriminelt, sa statsadvokat Dietlind Baudoin tirsdag.

Ifølge BBC har en talsmann for politiet fortalt at letingen fortsatte med full styrke torsdag kveld, men at håpet om å finne noe blir stadig mindre for hver dag som går.