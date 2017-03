Francois Fillon trekker seg ikke fra det franske valget

Francois Fillon kungjorde nettopp at han ikke trekker seg som kandidat til det franske presidentvalget i vår.

På en pressekonferanse i Paris onsdag ettermiddag sa Fillon:

– Det er ikke bare meg de henretter, men de henretter valget også.

Deretter gjorde han det klart: Han trekker seg ikke fra det franske presidentvalget.

Fillon sier videre at han klandrer det juridiske systemet og «media» for skandalen rundt ham. Han ber velgerne om å stå opp for ham:

– Jeg spør dere om å kjempe imot!

I november i fjor ble François Fillon presidentkandidat for «Les Republicains». Den Putin-vennlige politikeren varslet en hardere linje for Frankrike.

François Fillon tok en overraskende knockoutseier på Nicolas Sarkozy og Alain Juppé i den første runden av primærvalget. Etter sjokket la seg, kjempet Alain Juppé for sin politiske fremtid og for å ta igjen Fillons store forsprang. Han greide det ikke. Da tellingen var avsluttet, viste resultatet at Fillon har fått 66,5 prosent av stemmene.

Etterforskes



TREKKER SEG IKKE: Francois Fillon trekker seg ikke fra den franske valgkampen, til tross for etterforskning om misbruk av offentlige midler. Foto: Kristofer Sandberg , VG

Han ble raskt en favoritt og gjorde det godt på meningsmålinegen. Mange utropte ham til favoritt, og den som var spådd å vinne over Nasjonal Fronts Marine Le Pen i andre valgomgang.

Men Fillon var ikke lenge i sitt politiske paradis:

Problemene for forhåndsfavoritten Fillon startet da avisen Le Canard Enchaîné i januar avslørte at Fillon i løpet av 15 år hadde brukt over 7 millioner kroner i offentlige midler til å betale ektefellen lønn for å være hans assistent.

Raskt ble skandalen døpt «Penelopegate» av fransk presse, oppkalt etter Fillons kone Penelope.

Noen uker etter kom samme avis med anklager om at Fillon i tillegg skal ha betalt kona tilsvarende 400.000 kroner etterlønn da hun sluttet som hans assistent. Fillon skal også ha betalt sine barn for juridisk assistentarbeid.

A man holds a placard reading "Fillon Go To Jail, Corruption is a Poison" as activists from left-wing parties and other groups attend a demonstration at the Place de la Republique against corruption in politics, amid a presidential campaign clouded by a fake jobs investigation and other legal scandals, in Paris, Sunday, Feb. 19, 2017. Protesters especially targeted conservative presidential candidate Francois Fillon, under investigation for alleged high-paying but fake parliamentary jobs for his wife and children. (AP Photo/Francois Mori) Foto: Francois Mori , AP

Fallet på meningsmålingene tok fart, og Fillon ble møtt med demonstrasjoner på flere av sine valgmøter. Men han avviste bestemt at han hadde grunn til å trekke seg som kandidat.

Forrige fredag kunngjorde franske myndigheter at de har bedt om å få innlede offisiell etterforskning av presidentkandidaten François Fillon.

Lønnen han skal ha betalt sin kone som «assistent» i nasjonalforsamlingen, er på totalt en halv million euro, eller omlag 4,5 millioner norske kroner.

Det er en dommer fra PNF, det franske økokrim, som vil ha ansvar for etterforskningen. Organet ble opprettet i desember 2013, under president François Hollande fra sosialistpartiet.

Fillon har hardnakket hevdet at anklagene er en svertekampanje fra venstresiden.

Politiet ser også på utbetalinger gjort til Fillons barn, Marie og Charles Fillon, i perioden faren satt i Senatet. Det skal være snakk om mer enn 80 000 euro, eller 700 000 kroner, skriver BBC News. Fillon har tidligere sagt at barna gjorde advokat-oppdrag for ham, men ingen av dem skal ha hatt advokatløyve på det aktuelle tidspunktet.

Fillon er ikke eneste korrupsjonsanklagede kandidaten i det franske presidentvalget. Også Le Pen anklages for å ha lønnet medarbeidere i sitt partiapparat med penger fra EU-parlamentet.

Hun har imidlertid nektet å la seg avhøre om anklagene. Le Pen sier saken er politisk motivert – og at man i valgkampen ikke kan stole på at rettsvesenet er upartisk.