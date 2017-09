Forsvinningsmysteriet i Frankrike: - Det finnes kun ett eneste DNA-spor

PONT-DE-BEAUVOISIN(VG) 34-åringen som er siktet for å ha bortført ni år gamle Mäelys de Araujo innrømmer at hun har vært i bilen hans. Likevel sier hans forsvarer til VG at han er overbevist om at mannen er uskyldig.

– Det finnes kun ett eneste DNA-spor. Ikke flere. Han kan ikke gi noen forklaring på hvordan det er kommet på en av spakene på rattstammen. Men man kan ikke utelukke at det er han selv som har satt DNA-et der med sin egen hånd. Han hadde nemlig spilt spill og vært i kontakt med jenta flere ganger i løpet av kvelden. Det har vitner forklart, sier advokat Bernard Meraud til VG.

Ni år gamle Mäelys de Araujo forsvant fra en bryllupsfest med rundt 200 gjester i alpelandsbyen Pont-de-Beauvoisin, natt til søndag for over en uke siden. Siden har store letemannskaper søkt etter niåringen i skogen rundt festlokalet. Store områder med innsjøer og tjern er gjennomsøkt i jakten på å finne den lille jenta.

Deltok på festen



Politiet fattet umiddelbart mistanke til to menn som deltok på bryllupsfesten. Begge ble avhørt, hvorav den ene ga en forklaring etterforskerne fant motstridende og merkelig. Likevel ble både han og kompisen løslatt.

Søndag kveld ble den ene av mennene politiet hadde fattet mistanke til arrestert og siktet for frihetsberøvelse av den ni år gamle Mäelys de Araujo. Han skal være en venn av brudgommen, men også av Mäelys' far.

Avisen Le Parisien skriver at den siktede 34-åringen selv har forklart til politiet at ni år gamle Mäelys og en gutt hadde vært inne i baksetet på bilen for å se etter mannens hunder.

– Min klients bil var parkert utenfor festlokalet med alle vinduene åpne. Vi er nødt til å se på alle mulige og tenkbare svar på de spørsmålene vi stiller. Som sagt det er bare funnet ett dna-spor, og det er det en plausibel forklaring på all den tid min klient var i kontakt med Mäelys flere ganger, sier advokat Meraud.

FORTSETTER: Letingen etter den forvunne ni-årige jenta i alpelandsbyen Pont-de-Beauvoisin pågår fremdeles, men ikke med like stor intensitet som i forrige uke. Politiets dykkere konsentrer seg om innsjøer og tjern i nærheten av festlokalet, hvor Mäeys (9) forsvant. Foto: KRISTOFER SANDBERG/VG

Skiftet klær



Moren til den siktede 34-åringen gjentok flere ganger at sønnen er uskyldig da hun ble intervjuet av radiostasjonen RMC mandag formiddag.

– Han kom hjem ut på natten for å skifte klær etter at han hadde sølt vin på buksen sin, deretter dro han tilbake til festen. Det er ikke rart at etterforskerne finner dna-spor fra jenta når min sønn spilte et spille sammen med henne under bryllupsfesten, sier hun.

I politiavhør har 34-åringen innrømmet at han hadde to mobiltelefoner, og at den ene ble slått av da han forlot festen for å dra hjem for å skifte klær, og at han unnlot å si dette til politiet i det første avhøret. Noe han beklager. Skraper og sår han hadde på kneet og på den ene armen forklarer han med at han gjorde hagearbeid, klippet bærbusker, og at det var slik det gikk til.

Vasket bilen



Le Parisien skriver i går kveld at forklaringen 34-åringen ga om hvorfor han hadde vasket bilen forrige helg var fordi den skulle selges. Forklaringen ble verifisert av en mann som fortalte at han vurderte å kjøpe bilen.

Da VG prøvde å få moren i tale utenfor familiens hus, orket hun ikke å si noe. Derimot gjorde siktedes to år yngre bror det helt klart hva han syntes om det han kalte en upassende interesse for familien hans.

– Vi har vel nok å stri med nå, om vi ikke skulle stille opp for dere, er en mild versjon at det han sa.

Naboen Jacques derimot hadde mye å si om den siktede 34-åringen. De eldre mannen syntes godt om mannen og hans familie.

– Det er en kjent sak at han hadde rusproblemer i en periode, men det er det jo mange ungdommer som har hatt. Det var sikkert derfor det kom ut at han var en kjenning av politiet.

– Jeg møtte ham ofte på mine kveldsturer da 34-åringen var ute samtidig og luftet hunden sin. Han hilste alltid høflig, men det var ingen dypere samtaler. Han var ikke så snakkesalig. Men han fortalte meg at han arrangerte kurs i hundedressur, sier Jacques til VG.

Letingen fortsetter



Imens fortsetter letingen etter den ni år gamle jenta. Ifølge den anerkjente nyhetskanalen BMFTV undersøkte politiets dykkere i går en dyp innsjø ikke så langt fra Salle polyvalente, festlokalet hvor to familier ble rammet av en menneskelig tragedie helgen for ti dager siden.

– Det blir ikke flere avhør av min klient de nærmeste dagene. Jeg tror han kan bli sittende en stund. Han kommer ikke til å bli satt fri før politiet finner den riktige gjerningsmannen, sier 34-åringens advokat, Bernard Meraud til VG.