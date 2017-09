Forsvant sporløst fra bryllupsfest: Leter desperat etter savnede Maëlys (9)

Over 1000 frivillige har stilt opp for å lete etter den franske niåringen som forsvant fra en bryllupsfest for en uke siden. Samtidig skal to bryllupsgjester som ble arrestert være løslatt.

Det var lørdag kveld i forrige uke at opp mot 200 mennesker deltok i en bryllupsfest i den lille landsbyen Pont-de-Beauvoisin, øst i Frankrike.

Mens de voksne danset og festet ut i de sene nattetimer, forsvant ni år gamle Maëlys de Araujo sporløst fra et hus like ved der barna lå og sov.

FORSVUNNET: Maëlys de Araujo. Foto: , PHILLIPPE DESMAZES, AFP

Den siste sikre observasjon av jenta ble gjort i 03-tiden natt til søndag. Niåringens bamse ledet politiets sporhunder til parkeringsplassen utenfor festlokalet, men der slutter alle spor.

Kilder i politiet sier de frykter Maëlys kan ha blitt bortført. Statsadvokaten sier de holder alle muligheter oppe, men at de ikke kan utelukke at noe kriminelt har skjedd.

Lørdag møtte hundrevis av mennesker opp på en parkeringsplass i landsbyen for å delta i en frivillig leteaksjon etter jenta. Politiet koordinerer aksjonen.

Den lokale forretningsmannen Nour-Eddine Ghaoui står bak det frivillige initiativet. Få timer etter at han opprettet Facebook-gruppen har 1300 mennesker meldt at de blir med på letingen lørdag – og nesten dobbelt så mange har sagt at de er interessert i å hjelpe.

Ghaoui har også fått med seg et mellom 30 og 40 kolleger som ville bistå i letingen.

– Datteren min er ni år gammel, like gammel som Maëlys, og jeg bor bare et kvarter unna Pont-de-Beauvoisin, sier Ghaoui til Le Parisien.

ENGASJERER: Mange deltar i letingen lørdag. Foto: Philippe Desmazes , AFP

Utvider leteområdet

Så mange mennesker har engasjert seg og sagt seg villige til å stille opp, at arrangøren av den frivillige leteaksjonen måtte bytte sted for oppmøtet lørdag morgen.

– Vi må bytte møtested fordi det er alt for mange biler og folk for den lille parkeringsplassen ved rådhuset.

Saken fortsetter under bildet.

LETER I SKOGSOMRÅDER: Frivillige har spredt seg utover et stort område for å lete etter den savnede niåringen. Foto: Philippe Desmazes , AFP

De siste dagene har politiet brukt helikoptre, sporhunder, dykkere og krimteknikere for å saumfare bryllupslokalet og området rundt landsbyen. Letemannskaper har lett i elver, innsjøer, grøfter og huler etter den lille jenta, uten resultat.

Lørdag utvides leteområdet til åkrene og skogsområdene flere kilometer unna stedet der niåringen forsvant fra. Frivillige med gule refleksvester går manngard i området.

To bryllupsgjester løslatt

Politiet har avhørt alle gjestene som deltok i bryllupet og festen etterpå. Der kom det frem tips og motstridende opplysninger som gjorde at politiet arresterte to mannlige bryllupsgjester tidligere denne uken, en av dem en venn av faren til Maëlys.

Politiet forklarte at de satt de to i varetekt for å få klarhet i mennenes forklaringer. De to skal ifølge vitner ha oppført seg spesielt og forsvunnet fra festen i det samme tidsrommet som jenta ble borte.

Lørdag melder avisen Le Monde at de to mennene er løslatt, ifølge kilde nær etterforskningen.

– Etterforskningen fortsetter, sier kilden.