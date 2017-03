Flere såret i skyting på fransk skole

Minst åtte skal være såret, inkludert rektor.

Ifølge Reuters er åtte er skadet i forbindelse med skyteepisoden.

Det er kommet motstridende meldinger om bakgrunnen for angrepet. Ifølge Sky News sier myndighetene i byen at skyteepisoden har angått to studenter og er ikke et terrorangrep. BFM-TV skriver på sin side at rektoren på skolen var målet for angrepet, og at han er blant de sårede.

En 17 år gammel gutt skal være arrestert av politiets innsatsstyrker. Han skal ha vært bevæpnet med en hagle eller rifle, to håndvåpen og to mindre eksplossive treningsgranater.



Den lokale avisen Nice-Matin skriver at politiet nå tror det bare var én gjerningsmann. Kort tid etter angrepet kom meldinger om at de jaktet på enda en mistenkt, men dette skal nå være avkreftet.

Ifølge Le Monde-journalist Soren Seelow har politiet allerede undersøkt den pågrepne gjerningsmannens aktivitet på nettet, og oppdaget at 17-åringen var den seneste tiden har sett på flere drapsvideoer.

Elevene skal være i trygghet



Statssekretær Juliette Méadel skriver på Twitter at «alle elevene er i trygghet», og at hun «tenker på de skadede og deres foreldre».

Det ble hørt skudd ved den videregående skolen Alexis de Tocqueville i Grasse like før klokken 13.00 torsdag.

Grasse ligger sør i Frankrike, fire mil nordvest for Cannes. Skoler i byen er satt på såkalt lockdown inntil situasjonen er avklart.

Foto: Damien Meyer , AFP

Advarer mot angrep



Siste melding fra politiet sier det er en pågående aksjon i området, og ber om at folk holder seg unna.

Myndighetene har brukt en varslingstjeneste på mobil for å spre informasjon om angrepet (Se bildet).

Samtidig ber lokale myndigheter folk holde seg innendørs og å forholde seg rolige.