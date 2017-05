Emmanuel Macrons valgkampanje utsatt for hackerangrep

Store mengder e-poster og dokumenter et spredt på nettet etter et hackerangrep rettet mot Macrons parti «En marche!».

Teamet rundt sentrumskandidaten Emmanuel Macron bekrefter at partiet har blitt hacket, kort tid før det franske presidentvalget.

I en uttalelse sent fredag kveld sier kampanjen at de har blitt utsatt for et «massivt og koordinert hackerangrep», og at e-poster og dokumenter nå sirkulerer på sosiale medier.

«Tvil og feilinformasjon»



Ifølge kampanjen ble disse ble stjålet for noen uker siden, da uvedkommende hacket seg inn på e-postkontoene til flere medlemmer av Macrons parti «En marche!», skriver Le Monde.

Valget i Frankrike * Emmanuel Macron og Marine Le Pen gikk videre fra første runde i presidentvalget i Frankrike, der til sammen 11 kandidater stilte. Macron fikk 24,0 prosent av stemmene, mens Le Pen fikk 21,3 prosent av stemmene. * Søndag 7. mai holdes runde to i presidentvalget. Den av de to gjenværende kandidatene som får flest stemmer, blir Frankrikes neste president. * Onsdag 17. mai blir den nye presidenten innsatt i en storslott seremoni. * Valg til ny nasjonalforsamling i Frankrike holdes 11. og 18. juni. Presidenten må sikre seg støtte i nasjonalforsamlingen for å kunne regjere effektivt. Kilde: NTB

Omtrent ni gigabyte med data er lagt ut på nettstedet Pastebin, av en bruker som kaller seg EMLEAKS, ifølge Reuters.

Ifølge Macrons kampanje har hackeren blandet falske og autentiske dokumenter, i et forsøk på å «spre tvil og feilinformasjon» som kan destabilisere søndagens presidentvalg.

Foreløpig er det uklart hvem som står bak angrepet.

Macron favoritt



Søndag går franskmennene til urnene for å velge sin neste president. Valget står mellom sentrumskandidat Macron og høyrepopulisten Marine Le Pen.

De siste meningsmålingene viser at Macron den siste uka etter presidentdebatten og før valget har økt sin ledelse på Le Pen, og ser ut til å vinne presidentvalget med klar margin.

