Emmanuel Macron er mannen Europas liberale håper på

Da Geert Wilders gikk tapende ut av parlamentsvalget i Nederland, fattet de liberale Europa håp.

Nå er neste mål å sørge for at franske velgere stemmer ut Nasjonale Fronts Marine Le Pen. Og gir tillit til Emmanuel Macron. Da er det foreløpig satt en stopper for de ekstremt antimuslimske og anti-EU kreftenes fremmarsj i Europa.

Slik det ser ut i dag, er det en stilig 39-åring, tidligere vellykket bankøkonom og senere en smart finansminister i en sosialistregjering, som er mannen sentrums-Europa må sette sin lit til.

Knapt flertall



7. mai kan Emmanuel Macron bli valgt til Frankrikes president. De siste ukene har både Le Pens Nasjonal Front og Macrons «En Marche» oppslutning ligget på rundt 25 prosent, selv om Macron som regel har et knepent flertall foran Marine Le Pen.

I den andre og avgjørende valgomgangen viser meningsmålingene 60 prosent støtte til Macron, 40 prosent til Le Pen.

En måling gjennomført søndag og mandag viser at Macron ligger an til å vinne valget dersom det blir han mot Le Pen i valgets andre og siste runde. Le Pen ligger ifølge målingen an til å få 24 prosent i første valgrunde, mens Macron ligger an til 25 prosent.

Macron vil ifølge målingen likevel stikke av med seieren i siste runde, som følge av at flere av velgerne som i første runde stemte på en av de andre kandidatene, i siste runde vil stemme på ham.



Det var få som så for seg at Emmanuel Macron kunne bli Frankrikes president da han på forsommeren i fjor gikk ut av president François Hollandes regjering.

Finansministeren, med store ambisjoner, så ingen fremtid i det allerede skakkjørte og upopulære sosialistregimet til Hollande. Macron dannet sitt eget parti, «En marche», en tredje vei i fransk politikk og et alternativ for sosialdemokrater og konservative som hadde mistet troen på det politiske systemet i Frankrike, men som ikke ser et alternativ i det ytterliggående høyrepartiet Nasjonal Front.

I dette vakuumet, med misfornøyde, men ansvarlige velgere uten behov for ekstreme løsninger, fant Macron sitt politiske spillerom.

39-åringen frir til både venstre og høyre. Macron ses på som en ideell politiker for franske velgere i midtsjiktet, som er lei av de etablerte politikerne, men redd for det Le Pen og det hennes parti står for.

Intellektuell



Det er de som hevder at Macron er for intellektuell. Tradisjonelt har ikke det vært en ulempe i fransk samfunnsliv, eller i politikken, men skal man søke støtte i de brede lag av velgermassen, er Macron nødt til å heve stemmen og la filosofisk anlagte argument ligge når han skal gå i debatt med madame Le Pen.

POPULÆR: Hun er alltid i nyhetene og er Frankrikes mest omtalte politiker, men Marine Le Pen når neppe helt til topps denne gangen heller. Her blir Nasjonal Fronts leder intervjuet av VGs Kari Aarstad Aase. Foto: KRISTOFER SANDBERG/VG

Nasjonal Fronts leder behersker populistenes språk. I temaene innvandring og fremmedfrykt, terrorisme, mangel på arbeidsplasser, EU og det bestående franske politiske systemets ansvar for alt som går galt i Frankrike, er hun en retorisk mester.

Det er her den unge og til dels uerfarne politikeren Macron har sin svakhet. Han er vag, forsiktig og upresis. Han snakker om visjoner og han er liberal på en «nordisk måte», sier han.

Revolusjonerende



Da han skrev boken «Revolusjon» i fjor, var det faktisk ganske revolusjonerende da han la fram et forslag om at staten skulle overta ansvaret for alle typer arbeidsledighetstrygd, i stedet for at det ligger i hendene på fagforeninger og ansatte, slik det har vært siden 2. verdenskrig.

Samtidig ønsker Macron at arbeidsgiverne skal overtar forhandlingene omkring bedriftenes arbeidsforhold.

SIKTET: François Fillon ser ut til å ha utspilt sin rolle i kampen om å bli Frankrikes president. Foto: , KRISTOFER SANDBERG/VG

Om ikke den konservative kandidaten fra Les Republicains, François Fillon, hadde tatt seg friheten å hemmeligholde at han hadde kona, Penelope, og de to av barna sine på lønningslisten, noe som kostet franske skattebetalere millioner av euro, ville Fillon trolig vært den mest sannsynlige kandidaten til å møte Marine Le Pen i den andre og avgjørende valgomgangen 7. mai.

Fillon er siktet for å ha misbrukt offentlige midler, og tirsdag kveld sier en kilde i rettsvesenet som ikke ønsker å bli navngitt til Reuters at det også er startet en formell etterforskning av Penelope.

Dette gjør at det sees det på som lite sannsynlig at han blir mannen som skal kjempe mot Marine Le Pen for å bli Frankrikes neste president.

Det mest sannsynlige nå er at den liberale EU-tilhengeren Macron står som seierherre etter det franske presidentvalget.

Da gjenstår bare valget i Tyskland til høsten, så kan kanskje det liberale, demokratiske Europa enes om at 2017 står i kontrast til fjorårets Brexit-seier i Storbritannia og Trumps triumf i USA.