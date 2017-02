Eksplosjon på fransk atomkraftverk

Det har vært en eksplosjon på et atomkraftverk i Normandie i Frankrike, men ifølge franske medier skal det ikke være fare for radioaktive utslipp.

Eksplosjonen fant sted på atomkraftverket Flamanville rundt klokken 10 torsdag morgen.

Kraftverket ligger på nordvestkysten av Frankrike, rett overfor de to britiske øyene Guernsey og Jersey i Den engelske kanal.

Flere arbeidere skal være skadd i eksplosjonen, som ifølge franske medier fant sted i en maskinhall. Verken tilstanden til de skadde eller årsaken til eksplosjonen er kjent. Ambulanser og redningsmannskaper er sendt til atomkraftverket.

Lokale myndigheter understreker at det ikke er fare for radioaktive utslipp og at innbyggere i området derfor ikke er i fare, ifølge avisen Quest France.

Flamanville-kraftverket ble bygget på begynnelsen av 1980-tallet og har to reaktorer i drift, mens en tredje er under bygging. Denne skulle etter planen ha vært satt i drift i inneværende år, men i 2015 ble det oppdaget svakheter i konstruksjonen, blant annet i stålet som er benyttet i selve reaktoren.

Flamanville-kraftverkets to reaktorer har de siste årene stått for drøyt 3 prosent av elektrisitetsproduksjonen i Frankrike.

