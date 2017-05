Eksperter: Derfor vinner Macron presidentvalget i Frankrike

Valget på ny president i Frankrike er et valg mellom to onder, der Emmanuel Macron vil stikke av med flesteparten av stemmene, tror eksperter.

– Dette er ikke et valg av en populær president. Det er et valg mellom to onder for mange, og da foretrekkes Macron, sier Frankrike-ekspert og professor George Chabert ved institutt for historiske studier ved NTNU til VG.

Klokken 8 i morges valglokalene i Frankrike for den andre runden i presidentvalget. Valget står mellom sentrumskandidaten Emmanuel Macron (39) fra partiet En Marche! og Nasjonal Front-leder Marine Le Pen (48) fra ytre høyre.

Ifølge Associated Press skal et personell på 50.000 i antall sørge for sikkerheten under avstemningen, som stenger klokken 20 søndag kveld.

NTNU-professoren mener resultatet av søndagens andre runde har vært opplagt lenge:

– Macron blir president klokken 20 i kveld, slår Chabert fast.

Venter streik og uroligheter

Han tror samtidig Frankrike har urolige år i vente med Macron som president.

– Macron har sagt gang på gang at han skal gjøre arbeidsmarkedet mer fleksibelt, som betyr at folk kan bli sparket lettere, og det i et land med veldig høy arbeidsledighet. Jeg ser for meg en femårsperiode med enorm streik og sosiale uroligheter, sier han.

Postdoktor Anje Müller Gjesdal ved Norges Handelshøyskole, som også tror Macron vinner, sier at mange av hans velgere ikke nødvendigvis vil stemme på ham med stor entusiasme.

– Seieren hans kan han takke mange franskmenn som holder seg for nesen og stemmer mot Le Pen for, sier hun.

Førsteamanuensis Franck Orban ved Høgskolen i Østfold peker på to grupper som han mener vil stemme på den 39 år gamle En Marche!-kandidaten.

Valget i Frankrike * Emmanuel Macron og Marine Le Pen gikk videre fra første runde i presidentvalget i Frankrike, der til sammen 11 kandidater stilte. Macron fikk 24,0 prosent av stemmene, mens Le Pen fikk 21,3 prosent av stemmene. * Søndag 7. mai holdes runde to i presidentvalget. Den av de to gjenværende kandidatene som får flest stemmer, blir Frankrikes neste president. * Onsdag 17. mai blir den nye presidenten innsatt i en storslott seremoni. * Valg til ny nasjonalforsamling i Frankrike holdes 11. og 18. juni. Presidenten må sikre seg støtte i nasjonalforsamlingen for å kunne regjere effektivt. Kilde: NTB

– I det første tilfellet er det folk som tror på ham, bestemte velgere som vil ha ham som president. Og i det andre tilfellet et velgerne mindre bestemte, folk som velger det minst onde av to onder. De betrakter Nasjonal Front som et høyreekstremt parti, og for dem er det ikke mulig å stemme på Le Pen.

– Samtidig bør man huske hva som skjedde i USA og Storbritannia. Man vet aldri hva velgerne finner på før stemmene er talt, sier Orban, med henvisning til valget av Donald Trump og Brexit.

Etter første valgomgang sto Macron igjen med 24 prosent av stemmene, mens Le Pen hadde litt over 21 prosent. En meningsmåling fredag, bare timer før valgkampen stanset, viste en oppslutning på 63 prosent for sentrumskandidaten, mens Le Pen lå an til 37 prosent, meldte Reuters.

Professor: Spenning rundt hvor godt Le Pen gjør det

Professor i statsvitenskap Raino Sverre Malnes ved Universitetet i Oslo mener det er mest spenning rundt hvilken oppslutning Le Pen klarer å skaffe seg.

– Det vil komme som en utrolig overraskelse om ikke Macron vinner. Spenningen er knyttet til hvor godt Le Pen gjør det. I alle tidligere valg har Nasjonal Front fått omtrent samme resultat i første og andre omgang, og derfor snakker man om et glasstak. Om Le Pen øker sin oppslutning fra cirka 20 prosent til 30–40 prosent, er det oppsiktsvekkende, for da har hun skaffet en velgerreserve, sier han og legger til:

– Får hun 40 prosent, er det for så vidt en historisk begivenhet, for da er det første gang partiet har klart å mobilisere velgere i andre omgang. Selv et resultat på 30 prosent vil markere at partiet har gått inn i en ny tid og er blitt et mer normalt parti.

AVLA STEMME: Nasjonal Front-leder Marine Le Pen avla sin stemme i Hénin-Beaumont nord i Frankrike søndag. Foto: Francois Mori / AP

Nye valg i juni

Med en god andrerunde i presidentvalget for Nasjonal Front, blir spørsmålet hvordan partiet vil gjøre det i valget på ny nasjonalforsamlingen 11. og 18. juni og hvor mange seter de får der, ifølge Malnes.

– I dag har de to, er i praksis ubetydelige. Men hvis de rykker inn med en gruppe på 50 eller mer, har partiet blitt en politisk maktfaktor.

Også Orban peker på at oppslutningen for Le Pen etter søndagens valg blir viktig, selv om han ikke tror hun vinner.

– Kommer hun over 40 prosent, har hun forankret sin posisjon som opposisjonsleder mot Macron.

Hva som skjer under valget neste måned, er imidlertid veldig uklart, mener Chabert.

– Hvis Macron får flertall og gjør det han har sagt han skal gjøre – endre arbeidsloven uten diskusjon i parlamentet – vil vi få de største streikene i øst som vi har sett hittil Ellers får han ikke flertall, og da blir han en ikke-president, for det er umulig å regjere uten flertall. Det blir en svak president, sier Chabert.

Den franske valgkampen ble avsluttet ved midnatt natt til lørdag i henhold til fransk lov. Like før ble det kjent at bevegelsen rundt Macron skal ha blitt utsatt for et hackerangrep. Flere dokumenter og eposter ble lekket på nett, etter alt å dømme ispedd falsk informasjon, skriver NTB.

Både Chabert og Orban sier de ikke tror saken vil ha negativ effekt på Macrons oppslutning og viser at saken ble kjent kort tid før søndagens valgrunde.