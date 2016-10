Derfor er det isfront mellom Putin og Hollande

BERLIN (VG) Frankrikes president hintet om at han ikke ønsket Putin i Paris. Nå er det russiske statsbesøket avlyst og dialogen mellom de to statsoverhodene preget av bitterhet.

Planleggingen av president Putins besøk til Paris den 19. oktober ble igangsatt for lenge siden: Russlands mektige mann skulle kaste glans over åpningen av en ny russisk-ortodoks kirke like ved Eiffeltårnet, kombinert med et møte med Frankrikes president Hollande.

Men etter at Russland i helgen la ned veto mot våpenhvile i Syria, sa François Hollande at han «var usikker på om han burde ta imot Putin», i et intervju med den franske kanalen TMC lørdag. Siden har ryktene svirret om en iskald stemning mellom landene.

– Hvis jeg tar imot han, skal jeg fortelle han at dette er uakseptabelt, og at det er alvorlig også for inntrykket omverden har av Russland, sa Hollande i intervjuet med Quotidien lørdag.

Dårlig nytt for samarbeid

FAKTA: RUSSLANDS ROLLE I SYRIA * Russland støtter Syrias president Bashar al-Assad og hans bombardement av den opprørskontrollerte delen av Aleppo. * I helgen la Russland ned veto mot en forslag om en FN-resolusjon som forbyr flyvninger over Aleppo. Frankrike og Spania sto bak forslaget, som hadde som formål å få en slutt på krigshandlingene. * Russland anklaget Frankrike og Spania for hastverksarbeid og fremmet i stedet sitt eget forslag. *Frankrike ønsker nå å få undersøkt Russland for krigsforbrytelser i Syria . ( Kilde: NTB)

I Frankrike ble Hollandes uttalelser tolket som at deres president trakk tilbake Paris-invitasjonen. Frem til nå har det hersket usikkerhet rundt Putins reaksjoner på dette, og hvorvidt Russlands president likevel ville velge å komme på kirke-innvielsen.

Mandag svarte Putins kontor at «forberedelsene til Putins besøk i Paris fortsetter», skriver L´Express. I dag, tirsdag, kom likevel en kontrabeskjed fra Kreml: Vladimir Vladimirovitsj Putin har slett ikke tenkt seg til Hollandes by.

Putins talsmann, Dmitrij Peskov, sier at Putin er klar for en tur til Paris når det kjennes «komfortabelt» for hans franske motpart. François Hollande sier på sin side at han er klar til å møte Putin «når som helst for å fremme fred».

Frankrikes utenriksminister Jean-Marc Ayrault ba mandag Den internasjonale straffedomstolen etterforske Russland for mulige krigsforbrytelser i Syria. Hollande understreker at Russland og Frankrike har en større uoverensstemmelse når det gjelder Syria.

Avlysningen er svært dårlig nytt for det diplomatiske samarbeidet mellom de to landene, skriver den store franske avisen L`Express på lederplass.