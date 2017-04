De kristne kan avgjøre valget i Frankrike

VERSAILLES (VG) Etter Paris-terroren kan det være kandidatene som profilerer seg som kristne, som vinner presidentvalget.

Katedralen er så full at det ikke er sitteplasser til de flere hundre oppmøtte denne lørdag formiddagen i byen Versailles utenfor Paris. Hit kommer hele familier, kledd i sine beste nystrøkne, marineblå og hvite penklær, for å høre presten tale om det viktigste: De kristne verdiene. Et brennaktuelt tema i et Frankrike som de siste dagene før første runde i presidentvalget nok en gang ble rammet av terror som radikale islamister hevder å stå bak.

FAKTA: PRESIDENTVALGET I FRANKRIKE *Valget finner sted i to omganger, den første er 23 april, den andre er 7. mai. Hvis ikke en kandidat får mer enn 50 prosent av stemmene (det har aldri skjedd), går de to med flest stemmer videre til omgang to. * Siste meningsmåling viser at det er så tett mellom de fire ledende kandidatene, at det er umulig å forutsi utfallet av søndagens førsterunde.

Kirkegjengerne VG snakker med er nærmest unison i hvem de mener bør lede landet etter valget: Den konservative republikaneren François Fillon.

– Jeg stemmer på den som vil bringe tilbake orden i Frankrike, sier 40-årige Davidan.

– Og det er mye å gjøre, skal jeg si deg!, utbryter hans far.

– Du treffer nok stort sett Fillon-velgere her utenfor kirken, legger sønnen til, ganske riktig.

MER OM FILLON: Bor i slott – vil bli Frankrikes president

Tradisjonelt et «tabu»i politikken



I denne valgkampen har religion vært et langt større tema enn hva som er vanlig i Frankrike, hvor religion sees på som en privatsak og skillet mellom stat og kirke er grunnleggende for samfunnet. Men nå bruker både Marine Le Pen og François Fillon sin religion for å sanke stemmer, mener forsker Franck Orban.

– Fillon forteller gjerne om at han er troende og har en bakgrunn fra et katolsk miljø. Han støttes dessuten av en svært konservativ kristen gruppe, Sens Commun, som er kjent for blant annet store demonstrasjonstog mot homofile ekteskap. Det skaffer han mange stemmer i sterkt katolske miljøer, sier Orban, førsteamanuensis i fransk kultur, språk og samfunn ved høyskolen i Østfold til VG.

Les også: Her speiler stemmene resten av landet

Polariserer

Med de siste års trusselbilde mot Frankrike, har bruken av religion i valgkampen blitt et effektivt verktøy for å polarisere samfunnet, mener forskeren. Også innvandringskritikeren Marine Le Pen snakker gjennom sine kjernesaker gjerne om Frankrike som et land med kristne røtter, som står overfor en trussel fra innvandring fra islamske land, påpeker han.

– Religion brukes for å vise forskjellene mellom de «gode borgerne» og de «onde», og bak ligger det en fordømmelse av muslimer, som noen som ikke kan tilpasse seg det franske samfunnet. Disse politikerne trekker linjer mellom antall muslimer i Frankrike og en vekst i terrortrusselen. Når denne stigmatiseringen sprer seg, virker det splittende på samfunnet, sier Orban.

LES KOMMENTAREN: Skjebnevalg for Europa

Stemmer for streng sikkerhetspolitikk



I Versailles åpner de massive kirkedørene etter vakker samstemt salmesang og et «amen». I dress, slips og nykjemmet hår er Stephane Glageaud blant de mange som kommer ut på kirketrappen.

– Vi er mange i Frankrike som er svært knyttet til våre tradisjonelle verdier, og da finnes det bare én kandidat å stemme på. Du vet hvem det er. Han får min stemme, sier Glageaud til VG.

36 år gamle Valerie Delaplace holder sin 2 år gamle datter Chloe tett til brystet, begge kledd i penklær. Hun sier familiepolitikk og næringsliv er viktige tema for henne, men er også svært bekymret over sikkerheten til landet, særlig etter angrepet på paradegaten Champs Elysees, bare tyve kilometer fra hvor hun står.

– Det er viktig at vi møter truslene utenfra med hard politikk. Jeg vil stemme på Fillon. Han har mer legitimitet enn de andre kandidatene, sier Delaplace til VG.

FILLON-VELGER: Valerie Delaplace (36) med datteren Chloe (2) har blitt enda sikrere i sitt valg etter terrorangrepet torsdag kveld. – Vårt land står overfor et stort sikkerhetsproblem, som det er viktig at vi møter med styrke, sier hun. Foto: Terje Bringedal, VG

Paris-terroren kan avgjøre

Dagen før første valgomgang ligger det uhyre jevnt mellom de fire mest aktuelle presidentkandidatene. Derfor kan terrorangrepet være avgjørende for å vippe nok velgere over til én av dem, til at vedkommende står igjen til siste runde, mener forsker Franck Orban.

– De som kan tjene på det, er de som har terrorbekjempelse og koblingen mellom islam og terror blant sine kampsaker, nemlig Marine Le Pen og François Fillon. For Fillon, som har ligget med brukket rygg hele valgkampen på grunn av skandalene, har han nå en sjanse til å vise seg som en troverdig presidentkandidat. Det store spørsmålet nå er om velgerne vil ta et steg tilbake og tenke noen år frem i tid, og velge den de tror blir den beste presidenten på lang sikt, eller om de vil reagere umiddelbart. Marginale bevegelser har ekstremt mye å si når kandidatene ligger så jevnt på målingene, minner Orban om.

LES MER: Skyting i Paris: En politibetjent drept