Bjørn Christian og Oddbjørg var foran Triumfbuen da skytingen startet

Det norske ekteparet flyktet inn på det første hotellet de fant da de hørte en runde med skudd i paradegaten Champs Elysées i Paris.

Norske Bjørn Christian Nørbech var sammen med kona Oddbjørg foran Triumfbuen da skytingen brøt ut i paradegaten Champs Elysées.

– Det skjedde 50 til 100 meter foran oss. Vi trodde først det var kinaputter eller fyrverkeri, men så hørte vi en runde med skudd og folk begynte å løpe og skrike. Vi løp inn i en sidegate og inn på det første hotellet vi fant, sier Nørbech til VG.

De oppholder seg nå på hotellet til de får beskjed om at det er trygt å gå ut. Han forteller at eieren av hotellet har låst døra til hotellet og at alle gjestene holder seg inne.

– Vi ser på nyhetene nå, mens politihelikopter sirkler over oss og ambulanser kjører forbi hotellet. Det ser ikke ut som om de har alt under kontroll, sier han.

I PARIS: Ekteparet Bjørn Christian Nørbech og Oddbjørg. Foto: Privat

Nørbech beskriver opplevelsen som «skremmende» og «surrealistisk».

– Når man kommer til Paris og Frankrike, så har man terror med seg. Vi har snakket om det før vi kom hit, at politiet er i beredskap hele tiden og at det er det normale her nå. Men man tror jo ikke at det skal skje akkurat når vi er her.

– Å se folk løpe og skrike var helt surrealistisk. Vi hadde akkurat hatt en hyggelig gåtur og tatt bilder av Triumfbuen, da vi begynte å gå ned mot hotellet vårt. Fra det ene sekundet til det andre tar det en stor vending, sier han.

Det norske ekteparet hadde ikke gått mange meterne nedover Champs Elysées før skytingen startet.

En politibetjent drept

En politibetjent er drept og en annen er såret i en skyteepisode som skjedde ved gaten Champs Elysées i Paris torsdag kveld, opplyser fransk politi ifølge SkyNews.

Politiet sier at skytingen mest sannsynlig var en «terrorhandling», melder Reuters. Samme nyhetsbyrå melder at tre politikilder sier at skytingen kan ha vært forsøk på væpnet ran, men dette er ikke bekreftet fra offisielt hold.

Innenriksdepartementet opplyser ifølge Le Figaro at personen som avfyrte skudd mot politiet, er drept. Reuters skriver at minst to gjerningspersoner er involvert, hvorav en av dem er drept.

CNN melder at gaten Champs Elysées er stengt og at myndighetene ber folk unngå området.