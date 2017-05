Ber folk om ikke å spre hackede dokumenter

Franske myndigheter forbyr spredning av påstått hackede dokumenter fra Macrons kampanje. Én dag før valget skal hackerne ha blandet inn falsk informasjon.

Like før politikerne i Frankrike gikk inn i en periode der de ikke har lov til å kommentere presidentvalget, fortalte presidentkandidat Emmanuel Macron (39) at partiet hans har blitt utsatt for et «massivt og koordinert hackerangrep».

Ni gigabyte med e-poster og dokumenter ble spredt på nettet, to dager før presidentvalget avholdes.

Lørdag holdt den franske valgkommisjonen et hastemøte og advarte ifølge AFP mot å videreformidle dokumentene:

– Spredningen av slike data, som er blitt stjålet og etter all sannsynlighet kan ha vært blandet med falsk informasjon, kan klassifiseres som en kriminell handling.

Nevnte ikke angrepet

Kommisjonen kom med en oppfordring til alle franske borgere, men først og fremst til media:

– Vær så snill og ikke videreformidle dette innholdet. Vis ansvar for ikke å undergrave valget.

Ifølge Reuters har de franske mediene dekket angrepet på ulike måter.

Den venstreorienterte avisen Liberation gav innholdet spalteplass, imens flere tv-selskaper valgte å ikke nevne hendelsen.

Da angrepet kom fredag, viste den siste meningsmålingen at sentrumskandidaten Macron lå an til å vinne presidentvalget med 62 prosent over Marine Le Pen (48), som ifølge målingen får 32 prosent av stemmene.

PRESIDENTVALGET: Andre valgomgang i det franske presidentvalget avholdes søndag 07. mai og står mellom sentrumskandidat Emmanuel Macron (39) og den høyrepopulistiske Marine Le Pen (48). Foto: Regis Duvignau , Reuters

Mikset inn falske dokumenter

I en uttalelse har Macrons parti, En Marche!-bevegelsen, sagt at det massive angrepet er et forsøk på å destabilisere demokratiet og skade partiet.

De forteller at de lekkede dokumentene handlet om valgkampanjen og hevder også at hackerne har mikset falske dokumenter med autentiske for å «så tvil og feilinformere».

Det er ikke kommet frem hvem som står bak angrepet.

De første valglokalene åpnet allerede lørdag klokka 12, og først ut er velgerne i det øygruppa Saint-Pierre-et-Miquelon, som ligger sør for Newfoundland, ifølge NTB.

Frykt for valghacking

Presidentvalget i Frankrike er ikke første demokratiske valg som opplever det som kan være hacking.

I USA etterforsker myndighetene om Russland manipulerte det amerikanske valget i november 2016. Amerikansk etterretning har lagt frem bevis for det de mener var en direkte ordre fra den russiske presidenten, Vladimir Putin, om å påvirke valget til fordel for Donald Trump.

Kreml har avvist at dette skal ha skjedd.

Også i valget i Nederland, som ble holdt 15. mars, fryktet myndighetene at hackere skulle prøve å manipulere utfallet.

Da valgte man å helgardere seg og droppet digitale valg og reduserte antall datamaskiner i prosessen. Stemmingen foregikk på papir og tellingen manuelt.