Amerikanske studenter angrepet med syre i Frankrike

En kvinne er pågrepet mistenkt for å ha angrepet fire amerikanske studenter med syre på en togstasjon i Marseille.

Alle de fire kvinnene i 20-årene ble innlagt på sykehus. To av dem har etseskader i ansiktet, hvorav den ene trolig har fått skader på øyet. De to andre fikk behandling for sjokk.

Kvinnene er nå skrevet ut fra sykehus, og ifølge Boston College går det etter forholdene bra med dem. De fire kvinnene er alle for tiden på utveksling i Frankrike, men studerer til vanlig ved Boston College, opplyser universitetet ifølge AP.

En kvinne i 40-årsalderen ble pågrepet på stasjonen, skriver avisen La Provence. Ifølge en politikilde har hun etter alt å dømme psykiske problemer, og det er ingenting som tyder på at hun hadde et terrormotiv.

Kvinnene ble ikke angrepet på grunn av sin nasjonalitet, men fordi de befant seg i nærheten av kvinnen, opplyser politikilden til AFP.

Den pågrepne kvinnen skal tidligere ha blitt tatt for tyveri.

Hendelsen skjedde søndag ettermiddag på en av togstasjonene i den sørfranske byen, opplyser en talsperson for påtalemyndigheten i Marseille.

