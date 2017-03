GRASSE (VG) 16 år gamle Ambre var inne i klasserommet da hun hørte skudd torsdag. Det var en tungt bevæpnet klassekamerat.

– Vi var inne i klasserommet da vi hørte skytingen. Jeg sa til meg selv at nå er det over for oss. Jeg var virkelig redd for å dø, forteller 16 år gamle Ambre Ighouba til VG.

Hun er sterkt preget av det som har skjedd da hun møter VG torsdag ettermiddag. VG snakker med henne med farens tillatelse, og han er til stede under intervjuet.

Til tross for de 16 gradene i Grasse denne torsdagskvelden, har hun og venninnen hennes på seg aluminiumsdress for å holde varmen.

I 13-tiden torsdag gikk en bevæpnet tenåring inn på en skole sør i Frankrike og begynte å skyte. Tre mennesker ble skutt i angrepet, men ingen er kritisk skadet.

Fransk minister: – Gjerningsmannen var ustabil

Hun sier at følelsen av å være sperret inne med en person som skyter rundt seg rett utenfor døren, gjorde henne sikker på at det var slutt.

– Vi hørte skudd rett utenfor. Det var en lærer med oss, og hun lukket alle vinduene og ba oss sette oss ned på gulvet og være helt stille, forteller hun.

Hun har flere fag på skolen med gjerningspersonen, men kjenner ham bare ved navn. Til tross for at de bare er 12-13 personer i hver klasse, vet hun ikke mer om ham.

– Jeg så rett på ham

Venninnen Laurine Le Courtois på 16 år var i kantinen der skytingen på skolen i Grasse skjedde. Det var lunsjtid, og i det skuddene hørtes, løp hun for å komme seg i skjul. Like etter kom politiet inn.

– Jeg så rett på ham, så ham med geværet. Jeg trodde aldri jeg skulle komme til å overleve dette.

– Jeg sa til meg selv at nå er det over. Det hele skjedde så fort, og ble så kaotisk, forteller hun.

Gjerningsmannen skal ha blitt mobbet

Det er fremdeles mye uklart om hendelsen som skjedde på en skole sør i Frankrike tidlig torsdag ettermiddag. Flere medier skriver at gutten som ble pågrepet for skytingen er 17, mens andre skriver at han er 16 år.

Gutten skal ha vært bevæpnet med en hagle eller rifle, to håndvåpen og to mindre eksplosive treningsgranater.

– Hørte skarpe lyder

HØRTE SKUDD: Yoann Sultani (23). Foto: NORA THORP BJØRNSTAD

23 år gamle Yoann Sultani bor vegg i vegg med skolen, og var hjemme med lillesøsteren sin da det skjedde.

– Først skjønte jeg ikke helt hva det var, det var bare skarpe lyder. Etter hvert skjønte jeg at det var flere skudd. Jeg ba søsteren min gjemme seg, forteller han.

Han var klar over at broren Guillaume på 18 var på skolen akkurat da.

– Jeg gikk for å finne Guillaume. I det jeg kommer til skolen kommer det sikkert 70 elever stormende ut.

Han og en kamerat av ham som VG møter, er glad for at det viste seg å ikke være terrorister som sto bak hendelsen.

– Det er en slags lettelse å tenke på at det var en ensom ulv, og ikke terrorister. Men når det er sagt så er det jo litt rart at vi lever i et land som har vært i unntakstilstand i to år, samtidig som en gutt kan komme seg inn på en skole med flere tunge våpen, sier Yoann.