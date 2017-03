Alt du må vite om det franske skandale-valget

BERLIN (VG) I dag starter for alvor valgkampen som skal gi Frankrike en ny president. Økonomisk utroskap, falske nyheter og rykter hefter ved alle de tre toppkandidatene.

Man kan si mye om den franske presidentvalgkampen så langt, men den har i hvert fall ikke vært kjedelig. Vårens viktigste valg er det franskmennene som står for. Presidentvalget kan endre Europa for alltid.

Her er hva du må vite om det franske valget.

Utfordrer det etablerte

Når og hvordan foregår valget? * Første runde er 23.april. * Dersom ingen av de 11 kandidatene får over 50 prosent av stemmene, går de to med flest stemmer videre til en annen og avgjørende valgomgang. * Annen valgomgang vil isåfall være 7.mai

Sittende president François Hollande fra Sosialistpartiet har vært enormt upopulær, og valgte å ikke stille til gjenvalg. Partiet har heller valgt seg Benoît Hamon som sin kandidat. Han ligger ikke særlig godt an på meningsmålingene. De tre som derimot i månedsvis nå har knivet om å ligge i teten, er republikaneren François Fillon (63), Emmanuel Macron (39), som stiller som kandidat for sin helt ferske bevegelse En Marche!, og populisten Marine Le Pen (48) fra det innvandringskritiske Nasjonal Front.

Tradisjonelt har alltid presidentposten gått til enten Sosialistene eller Republikanerne, men i år ser vi for første gang at de to som på meningsmålingene veksler på å komme best ut av første valgrunde, er politikere fra andre parti, nemlig Le Pen fra Nasjonal Front og Macron fra En Marche! Dette leser mange eksperter som et bevis på at mainstream-partier mister oppslutning i Frankrike, slik som i andre europeiske land.

Skandaler i fleng



Fillon: «Penelopegate»

Skandaler har i stor grad overskygget det politiske budskapet til de mest populære kandidatene denne valgkampen. Republikanern François Fillon er nok den som har vært ute i aller hardest vær de siste par månedene. Fillon, som tidligere hadde så prikkfritt rykte at han bare ble kalt for «Herr Ren», er etter en mye omtalt etterforskning, nå formelt siktet for å ha betalt sin kone Penelope og sine barn 4,5 millioner kroner av offentlige penger i lønn, for assistentarbeid som ikke så langt har latt seg bevise at familiemedlemmene faktisk har gjort.

Påstandene om misbruk av offentlige midler har gjort at Fillon har gått fra å være forhåndsfavoritt i valget, til å ha sunket enormt i oppslutning. Nå mener tre av fire franskmenn at han burde ha trukket sitt kandidatur, skriver L`Express. Fillon selv hevder at han er gjenstand for en heksejakt fra pressen.

LITT Å STRI MED: François Fillon, Republikanernes presidentkandidat, så ut til å ha litt av hvert annet å tenke på da han besøkte landbruksmessen i Paris, samtidig som det ble kjent at det åpnes etterforskning mot han. FOTO: REUTERS



Le Pen: Anklager om høyreekstremisme og ulovlig pengebruk

Marine Le Pen er kandidaten som media over hele verden følger med argusøyne. Hennes parti, Nasjonal Front, var under ledelse av hennes far, kjent som et høyreekstremt og antisemittisk parti. Marine har gitt partiet et mykere og for mange mer spiselig image, og deres anti-EU og innvandringsskeptiske linje sanker nå velgere i stadig nye deler av befolkningen. Hun er likevel langt ifra skjermet fra skandaler. Le Pen er anklaget for å ha brukt midler fra EU-parlamentet på ulovlig vis. Hun nekter å la seg avhøre i saken, og avviser å ha gjort noe galt.



SKANDALEVALGET: Marine Le Pen har blant annet blitt anklaget for å ha lønnet sin personlige livvakt Thierry Legier (t.v.) (t.v.) med penger som tilhører Europaparlamentet. FOTO: REUTERS



Emmanuel Macron: Homo-rykter og Vegas-tur

Den uavhengige sentrumskandidaten Emmanuel Macron (39) kan sies å være valgkampens store overraskelse. Han har riktignok erfaring som Frankrikes næringsminister mellom 2014 og 2016, men den tidligere bankinvestoren har fått en meget raskt voksende tilhengerskare på den korte tiden siden han stiftet den politiske bevegelsen En Marche!

Macron har vært gjenstand for et rykte om at han skal være homofil, noe som kan komme av at det russiskkontrollerte nettstedet Sputnik skrev at han var støttet av en «homofil lobby». Selv ler Macron av påstandene – han er godt gift med den 24 år eldre læreren Brigitte Trogneux.

Forrige uke åpnet påtalemyndigheten i Paris en foreløpig etterforskning av et offentlig finansiert arrangement i Las Vegas som Macron deltok på som økonomiminister. Han er anklaget for å favorisere markedføringsselskapet som fikk oppdraget.

SKÅL, DA: Emmanuel Macron har hatt all grunn til å være fornøyd med oppslutningen han har hatt på meningsmålingene. Bettingbyråene mener den uavhengige sosialistkandidaten kan vinne presidentvalget. FOTO: REUTERS

Hva er de viktigste temaene?



Etter gjentatte store terrorangrep den siste to årene, er sikkerhetspolitikk svært viktig for mange franskmenn. Presidentkandidatene ser nærmest ut til å kappes om å love mest midler til politi og fengsler.

Arbeidsledighet er et annet svært viktig tema. Hollande lyktes ikke i sine store planer om å gjøre noe med at én av fire unge i Frankrike er uten jobb, derfor er dette like aktuelt som ved forrige presidentvalg.

Økonomi er naturlig nok viktig for mange velgere, og sist, men ikke minst, innvandring. Mer enn 85.000 mennesker søkte om asyl i Frankrike i 2016. Frankrike har dessuten den største muslimske befolkningen i Europa, og den svært patriotiske Marine Le Pen fra Front Nasjonal er den tydeligste i sitt budskap om at dette er en trussel for den franske identiteten.

Klokken 21 mandag 20. mars møtes Marine Le Pen (NF), Emmanuel Macron (EM), François Fillon (R), Benoît Hamon (S) og venstrekandidaten Jean-Luc Mélenchon til valgkampens første debatt på TF1 fra klokken 21.

VG følger debatten.