Fotograf drept av IS-snikskytter: Han gledet seg til å reise hjem til familien

Her blir Jeroen Oerlemans fotografert av kameraten i frontlinjen mot IS i Libya. På fredag snakket de to sammen for siste gang.

På søndag gikk den anerkjente nederlandske fotojournalisten Jeroen Oerlemans gjennom de minelagte gatene i den krigsherjede libyske byen Sirte.

Byen der diktatoren Muammar al-Gaddafi ble født, og siden drept i 2011, ble i fjor tatt over av terrororganisasjonen IS. De gjorde Sirte til sin bastion.

En koalisjon av opprørsgrupper tilknyttet den FN-støttede libyske regjeringen, har gjennom sommeren kjempet en blodig kamp for å drive IS ut av byen.

Oerlemans var med krigere på et mineryddingsoppdrag inne i de delene av byen som var utenfor IS-kontroll.

DREPT SAMME DAG: Krigere som kjemper mot IS i Sirte, gjemmer seg bak en vegg. Bildet er tatt samme dag som den nederlandske fotografen døde. Foto: Fabio Bucciarelli , AFP

Krysset gate under angrep



Gruppen nådde en gate som de trodde var overvåket av en IS-snikskytter. De måtte krysse, men den 45 år gamle fotografen kom aldri over gaten i live.

I et intervju med VG forteller den tsjekkiske fotokollegaen Stanislav Krupar hva som skal ha skjedd. De to var sammen i Sirte på forsommeren og dekket krigen som fotografer side om side.

De snakket sammen på Skype på fredag, bare to dager tidligere.

Krupar har blitt fortalt hva som skjedde med kameraten av flere kilder på bakken i Libya:

Gruppen forsøkte å krysse den åpne gaten i to puljer. Den første puljen kom seg over og i trygghet. Oerlemans skal ha vært først i den andre puljen, og idet han var på vei over, traff snikskytteren fotografen i et området av kroppen som ikke var beskyttet av den skuddsikre vesten.

– Kulen skal ha truffet hjertet hans, sier Stanislav Krupar til VG.

Til venstre: Oerlemans ved Sirte-fronten i juni. Til høyre: Stanislav Krupar. Foto: Stanislav Krupar/privat

Gledet seg til å se familien



Krupar sier at kameraten var i godt humør da de snakket sammen på Skype på fredag.

– Han ba meg komme til Libya og fotografere sammen med ham. Han fortalte at han og hans skrivende kollega hadde fått gjort mye på deres tur til Libya. Han var fornøyd. Han snakket også om hvordan han gledet seg til å reise hjem til familien på mandag.

Oerlemans var far til tre små barn, og levde med konen i Amsterdam.

– Vi hadde jobbet tett sammen når vi var der sammen i juni og juli. Vi snakket ofte sammen.

Den tsjekkiske fotografen Krupar var sliten av de seks ukene han hadde hatt i Sirte og Libya i sommer. I helgen var han på en fjelltur i et naturreservat på grensen til Tyskland, og hadde ikke dekning.

På mandag skrudde han på telefonen, og meldingene rant inn: Jeroen var drept i Sirte.

– Han var en veldig god mann, en veldig omsorgsfull og varm journalist, sier Krupar.

Oerlemans død er en påminnelse på farene ved å dekke krig for journalister. I 2011 ble to andre internasjonalt anerkjente fotojournalister, Tim Hetherington og Chris Hondros, drept i den libyske byen Misrata.

I alt er 11 journalister drept i Libya siden borgerkrigen brøt ut i 2011, ifølge Committee to Protect Journalists.

Over 30 journalister er drept på jobb verden over så langt i 2016, ifølge den samme organisasjonen.

Oerlemans hadde også dekket Syria-krigen. I 2012 ble han kidnappet av en gruppe islamistiske ekstremister tilknyttet IS inne i Syria. Han slapp ut noen uker senere.

I tiden etter kidnappingen spredte IS seg til flere land i Midtøsten, deriblant Libya.

Og det var der IS til slutt drepte ham.