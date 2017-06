Fotgjengere påkjørt i London - flere skadet

London-politiet bekrefter at flere personer er skadet etter at en bil kjørte inn i flere fotgjengere.

Tips oss 2200 22 00 00 00

2200@vg.no

Politiet rykket ved 01.20-tiden norsk tid ut til det de omtaler som en «større hendelse» i Seven Sisters Road i nærheten av Finsbury Park.

De bekrefter at en bil har kjørt inn i flere fotgjengere, at en person er pågrepet - og at flere er skadet.

Antallet og omfanget er foreløpig ukjent, men politiet skriver i en uttalelse at de skadede får behandling på stedet.

Er du i området? Ta kontakt med VG her!

Den aktuelle gaten er nå stengt, og ambulansetjenesten sier at de har sendt en rekke ressurser til stedet.

Ifølge radiostasjonen LBC skal det være snakk om en varebil, men dette er ikke bekreftet.

Politiet sier ikke noe om bakgrunnen for at bilen kjørte inn i folkemengden.

Det ligger en moské like ved åstedet, og i sosiale medier melder flere at at de som ble påkjørt var på vei hjem fra midnattsbønn i forbindelse med muslimenes fastemåned ramadan, men dette er ikke bekreftet.