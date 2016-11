La ut bilder før flystyrten – bare Alan (27) overlevde

Før dødsflyet tok av la Alan Ruschel (27) ut bilder av seg selv og keeper Danilo (31) i sosiale medier. Begge ble funnet i live, men bare Ruschel lever fortsatt.

På sykehuset døde Danilo av de alvorlige skadene han pådro seg i den tragiske flyulykken i Colombia der 71 av 77 passasjerer er bekreftet omkommet.

Seks personer har overlevd



Nesten hele det brasilianske toppserielaget Chapecoenses ble utslettet. Seks personer har på mirakuløst vis overlevd:

Forsvarsspillerne Alan Ruschel og Helio Zampier Neto, keeperen Jakson Follman, flyvertinnen Ximena Suarez, flyteknikeren Erwin Tumiri og journalisten Rafael Henzel.

Artikkelen fortsetter under bildet.

OVERLEVDE: Chapecoense-spilleren Helio Zampier Neto får hjelp av leger på San Juan de Dios-klinikken i La Ceja i Colombia. Kun tre spillere fra det brasilianske laget overlevde flystyrten på vei til å spille finale i Sør-Amerikas svar på Europa League. Foto: Luis Acosta , AFP

Etterforskere beskriver det som bemerkelsesverdig at flyet ikke eksploderte da det styrtet i et fjell på vei fra Bolivia til Medellin i Colombia. Den overlevende flyvertinnen Ximena Suarez skal ha fortalt at flyet gikk tom for drivstoff minutter før det skulle ha landet i Medellin.

Nå spekuleres det i at piloten med vilje sirklet rundt i luften for å bruke opp eller dumpe bensin for å unggå en eksplosjon da flyet skulle treffe bakken. En annen teori er at styrten skyldes en elektrisk feil.

BBC skriver at Ximena Suarez skal ha uttalt at «lyset gikk og jeg husker ingenting etter det».

Før avreise la flere av Chapecoense-spillerne ut bilder fra flyet i sosiale medier.

Både på Instagram og Snapchat ble det lagt ut bilder inne fra flyet der Alan Ruschel og Marcos Danilo Padilha smiler og gleder seg til finalen som skulle ha vært spilt onsdag. En ti år gammel gutt, som var først på ulykkesstedet, skal ha vært den som fant Ruschel i live og hjalp redningsmannskapet til å ta hånd om forsvarsspilleren. Han har blant annet brukket ryggen.

Også keeper Danilo ble funnet i live. Ifølge søramerikanske medier skal han ha snakket med sin kone på telefon før han døde av de omfattende skadene på sykehuset i Colombia.

Tilbyr lånespillere gratis



Den lille klubben har gjort eventyrlige fremskritt de siste årene og var på vei til å krone suksessen med finale i Sør-Amerikas svar på Europa League mot Atletico National.

Nå har finalemotstanderen fra Colombia bedt om at Chapecoense blir tildelt seieren i Copa Sudamericana.

Samtidig har flere klubber tilbudt seg å låne spillere gratis til den brasilianske toppserieklubben som fikk store deler av A-laget og støtteapparatet utslettet i den tragiske ulykken.

Visepresident i klubben, Ivan Tozzo, sier at klubben skal stille med et lag i den brasilianske ligaen neste år.

– Målet er å fortsette. Ligaen er viktig, fortsetter Tozzo.

Det er bare et par serierunder igjen av årets sesong i den brasilianske eliteserien i fotball. Chapecoense ligger på niende plass. Helgens serierunde er innstilt og det er uklart når ligaspillet blir tatt opp igjen.

Neste sesong starter i mai. Da håper Chapecoense at de har klart å stable på beina et nytt lag. Hjelpen kan komme fra motstanderlagene, som i en fellesuttalelse tirsdag lovet å låne spillere gratis til den kriserammede klubben.

– Det er det minste vi kan gjøre for å bygge opp igjen denne organisasjonen og den delen av brasiliansk fotball som gikk tapt, skriver klubbene, samtidig som de foreslår at Chapocoense skal være fredet på øverste nivå de neste tre sesongene.

Glemte passet – reddet livet



Bare tre av 22 spillere overlevde flystyrten i Colombia da laget var på vei til finalekampen mot Altético Nacional i Copa Sudamericana. Forsvarerne Helio Neto og Alan Ruschel og målvakten Jakson Follmann er spillerne som overlevde. Alle har omfattende skader, og Ruschel skal ha brukket ryggen.

Fire personer som sto på passasjerlisten gikk ikke om bord på flyet. Én av dem var Matheus Saroli, sønn av den omkomne Chapecoense-treneren Caio Júnior.

Saroli hadde glemt passet. På Facebook forteller Saroli om tabben som trolig reddet livet hans:

«Mine venner … Jeg, min bror og min mamma har det greit. Vi må være sterke i denne vanskelige tiden, og vi ber dere vise hensyn. Jeg var på flyplassen i São Paulo i dag, men gikk aldri ombord i flyet ettersom jeg hadde glemt passet mitt. Vi er sterke og kommer til å kjempe oss igjennom dette. Takk for all støtte.»

Spissen Alejandro Martinuccio ble hjemme på grunn av skade. Tirsdag oppsøkte han og to andre spillere klubbens anlegg for å sørge over de døde lagkameratene.

– Dette er tungt. Jeg våknet til nyheten, hele verden forsøkte å nå meg på telefonen, forteller en sønderknust 28-åring til El País.



Ferdskriveren og taleregistratoren er blitt funnet av redningsmannskapene og blir nå gjennomgått av granskerne.

