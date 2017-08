Forverrer katastrofen: «Harvey» kan bli liggende på samme sted i dagevis

Monsterorkanen «Harvey», som slo inn mot Texas-kysten natt til lørdag, kan bli liggende og maltraktere samme område i dagevis.

Meteorologene ser nå et mønster i værsituasjonen som åpner for at det katastrofale værsystemet stanser opp over kysten av det sørlige Texas, melder ABC News.

Vind i 180 km/t

Den tropiske orkanen traff land som en kategori 4-orkan ved 05-tiden norsk tid, og svekket seg i løpet av tre timer til en fortsatt meget ødeleggende kategori 3-orkan. Vindstyrken var da fortsatt oppe i 200 km/t.

Ved 10.30-tiden norsk tid ble «Harvey» nedjustert til en kategori 2-orkan, med vindstyrke opp mot 180 km/t.

Årsaken til at gigantorkanen kan stanse opp og snurre på samme sted, er at solide høytrykk nå omgir den på flere kanter.

– Tropiske orkaner liker ikke tørr luft, så de prøver å plassere seg på et sted som ikke er ugunstig. Orkaner liker varmt vann og ingen forstyrrende vindskjær, så Mexicogolfen er det perfekte stedet, forklarer seniormeteorolog Max Golembo ved ABC News.

Holdes på plass

En høytrykksrygg har dannet seg mellom California, hvor det er en hetebølge for tiden, og Mexicogolfen, hvor det ligger et høytrykk. Det er ingenting som dytter Harvey noe sted, disse to systemene kan holde «Harvey» på plass, mens den roterer rundt sin egen akse, sier meteorologen.

Han mener denne situasjonen kan vare helt til høytrykksryggen svekker seg, og det kan skje så sent som onsdag.

– Avhengig av når høytrykksryggen i vest svekket, vil stormen da kunne bevege seg mot nord i retning New Orleans, sier han.

Tropisk storm søndag

NY NEDBØRSFARGE: NOAA måtte finne fram ny mørk lillafarge for å markere «Harvey»-nedbøren Graf: NOAA

Sjefmeteorolog Ginger Zee ved ABC News peker likevel på at Harvey trolig vil være svekket til en tropisk storm i løpet av søndag.

Det er ventet ekstreme og ødeleggende mengder nedbør i et svært område hvor

prognoser tilsier over tusen millimeter – en meter – regn. Ja, ifølge Washington Post viste prognosene så mye nedbør at USAs svar på Meteorologisk institutt – National Oceanic and Atmospheric Administration – NOAA – måtte legge inn en ny farge i nedbørsgrafikken sin – mørk lilla.