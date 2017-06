Forventer Macron-suksess og skuffelse på samme tid

PARIS (VG) President Emmanuel Macron forventes å befeste sin sterke oppslutning, men valgdeltakelsen fryktes å bli rekordlav i dagens valg på nasjonalforsamling i Frankrike.

Han har bergtatt både franskmenn og europeiske statsledere etter at han ble Frankrikes yngste president noensinne. I dag er dagen da Emmanuel Macron forventes å befeste sin sterke posisjon med å sikre seg et historisk høyt flertall av setene i den franske nasjonalforsamlingen. Resultatene fra første runde, som var søndag for en uke siden, viste at Macrons parti Republikken på vei (LRM) kan forvente mellom 400 og 470 seter av de 577 plassene.

Det er bare ett skår i gleden: Minst halvparten av franskmenn forventes å la være å stemme i dagens valg. Valgdeltakelsen i første runden var så lav som 48,7 prosent, og i dagens avgjørende valgrunde ligger den an til å bli enda lavere. Fram til klokken 12 søndag var frammøtet på 17,75 prosent, halvannet prosentpoeng lavere enn på samme tidspunkt under første runde for en uke siden.

AVSTÅR: Bernard Popovic ( 80) mener at Frankrike vil slite med akkurat de samme problemene, med eller uten hans stemme. FOTO: NORA THORP BJØRNSTAD, VG

I et sommervarmt Paris går Bernard Popovic ( 80) med lang frakk og beige chinos. Han er en av de mange franskmennene som ikke stemmer i dag.

– Uansett hva vi gjør, vil arbeidsledigheten, skattene og tallet på immigranter forbli slik de er i dag, sier den fortsatt arbeidende elektroingeniøren til VG.

President Emmanuel Macron har han ikke videre tro på.

– Det er ikke normalt at en 39-åring skal være president. Det finnes ikke lenger en ordentlig statsmann i dette landet, slik vi hadde med De Gaulle og Mitterand, sier 80-åringen nostalgisk.

Uerfarne kandidater

Sykepleieren Florence Lehericy, brannmannen Jean-Marie Fiévet og den tidligere proff-håndballspilleren Aude Amadou har det til felles at de alle stiller til valg for presidentens parti i dag. De er i et fargerikt selskap med blant andre en frisør, en tyrefekter og en matematiker.

Bare halvparten av de 577 kandidatene fra «Republikken på vei» har politisk erfaring - noe man aldri tidligere har sett i fransk politikk. Mens gjennomsnittsalderen til medlemmene av nasjonalforsamlingen ofte ligger på mellom 60 og 70 år, er Macrons kandidaters snittalder 43 år.

TYREFEKTER: Marie Sara (i midten) har hatt mange møter med velgerne i sin region, Generac i sør-Frankrike, og kan nå bli valgt inn i nasjonalforsamlingen for presidentens 14 måneder gamle parti.FOTO: AFP



Adeline Prunier (38) og Claire Lahaire (36) sitter med en tredje venninne og seks barn rundt et bord på en fortauskafé i 20. arrondissement av Paris. Alle skal stemme senere i dag.

VIL HJELPE PRESIDENTEN: Adeline Prunier (38, til venstre) i Paris sier hun vil stemme slik at hun hjelper Macron å få igjennom lovforslagene sine i nasjonalforsamlingen. FOTO: NORA THORP BJØRNSTAD, VG

– Jeg stemmer på «Republikken på vei» sin kandidat, fordi nå har vi valgt Macron til president, og da vil jeg hjelpe han å få gjennom sine forslag, sier Prunier til VG.

Hun vedgår at hun ikke vet særlig mye om den 29 år gamle lokale kandidaten hun stemmer på.

Konsulenten Pierre Person er 29 år gammel, og begynte sitt politiske liv ved etableringen av «Republikken på vei», for 14 måneder siden.

– Det synes jeg egentlig bare er bra! Litt fornying har fransk politikk bare godt av, sier venninnen Prunier på andre siden av bordet.

Valgtretthet

Den lave valgdeltakelsen i første runde av valget har fått mange meningsbærere i Frankrike til å ta til orde for en obligatorisk stemmeplikt. Temaet preger forsiden på Le Parisien ved en liten hjemmelaget aviskiosk ved Place Gambetta i hovedstaden. Avisselgeren har selv ingen planer om å stemme. « Jeg er Gaullist», svarer han kontant, og får anerkjennende nikk fra sine eldre kunder.

Strømmen av folk er jevnere til den lille kiosken, enn til rådhuset hvor stemmeurnene står klare. « Har vi ikke hatt nok valg nå?», får VG til svar fra et ektepar som synes de innledende nominasjonsvalgene, kombinert med to runder presidentvalg og to runder valg på nasjonalforsamling, er litt i meste laget.

De som ikke stemmer i dag, har ofte lite sans for den nyvalgte presidenten, er inntrykket VG får i Paris denne søndagsettermiddagen.

LABERT ENGASJEMENT: «Bør det innføres obligatisk valg?» spør avisen Le Parisien som et svar til den forventede lave valgdeltakelsen. I Paris sitt 20.arrondissement gikk bare halvparten av de stemmeberettigede til urnene i første runde. FOTO: NORA THORP BJØRNSTAD, VG

FAKTA: Republikken på vei * Politisk bevegelse grunnlagt av tidligere økonomiminister Emmanuel Macron i april 2016. * Progressiv og sosialliberal organisasjon, som er sterkt for åpenhet og å bryte ned tradisjonelle politiske barrierer. * Skal favne til høyre og venstre. Skiller seg fra andre nykommere av politiske partier ved å ikke være mot EU.

– Macron ble valgt mer for sin personlighet enn for sitt program. Han vil ikke klare å endre noe. Og da vil vi få horder av folk som tar til gatene i sinne, bare vent å se, sier 35-åringen Frederic Joliviere skråsikkert til VG.

Joliviere skal ikke stemme i dag, det er for langt til valglokalet hvor han er registrert, forklarer han, men han stemte i presidentvalget: Den gang på Republikaneren Francois Fillon.

Ett aspekt ved Macrons bevegelse har han likevel sansen for: De mange unge og politisk uerfarne kandidatene til nasjonalforsamlingen.

– Det er faktisk noe veldig positivt. Fornyelse er sårt trengt, og jeg tror også at med «folk flest» i nasjonalforsamlingen kan du bli kvitt elitepolitikerne med tette forbindelser og dårlige vaner. En fransk politiker i dag vet ikke hvor mye en BigMac-burger eller en metrobillett koster. Det kan vi kanskje få en slutt på nå, sier Joliviere til VG.

Emmanuel Macron har allerede fremmet et forslag om å forby regjeringsmedlemmer og parlamentarikere å ansette familiemedlemmer.

De siste stemmelokalene stenger klokken 20. En offentliggjøring av valgdagsmålinger, som ofte gir en god pekepinn på det endelige resultatet, forventes umiddelbart etter.

