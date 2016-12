Fortsatt ingen løsning for dødsdømte Joshua French: – Julen har vært en skikkelig nedtur

Dødsdømte Joshua French går sin åttende nyttårsfeiring i kongolesisk fengsel i møte. – Tungt å avslutte året på denne måten, sier hans mor.

Kari Hilde French sørget for at sønnen Joshua ikke satt alene i cellen sin på Ndolo-fengselet i Kinshasa i julen. Hun leverte julekort og julegaver til ham, blant annet en lyslenke fra Norge.

Fakta om Kongo-saken * Joshua French og Tjostolv Moland ble pågrepet i Kongo henholdsvis 9. og 11. mai 2009, mistenkt for drap på sjåføren Abedi Kasongo 5. mai. Begge har hele tiden nektet straffskyld. * 8. september 2009 ble de funnet skyldig og dømt til døden for drap, drapsforsøk, spionasje, væpnet ran og forsøk på å danne et kriminelt forbund. Begge anket dommen. * Dommen ble anket til militær høyesterett i hovedstaden Kinshasa. * I 2011 ble saken behandlet på nytt i ankedomstolen i Kisangani, hvor nordmennene satt fengslet. * 10. juni ble de to nok en gang dømt til døden. Moland ble dømt for drapet, mens begge ble dømt for spionasje, ulovlig våpenbesittelse, drapsforsøk, væpnet ran og for å ha dannet et kriminelt forbund. Retten frafalt imidlertid spionasjeanklagene mot Norge. * De to nordmennene anket ikke dødsdommen videre, i håp om å få fortgang i en soningsoverføring til Norge. * Like før jul 2011 ble de flyttet til et fengsel i Kinshasa. * Norske myndigheter har flere ganger i år vært i samtaler med kongolesiske myndigheter, med mål om å få overført nordmennene til Norge. * 18. august får VG bekreftet at Tjostolv Moland er død. * 9. desember ble Joshua French tiltalt for å ha drept cellekameraten. * Påtalemyndigheten mener at French dopet ned og kvalte French, mens French selv sier at Moland tok selvmord. * Norske Kripos har deltatt i etterforskningen av saken, og slått fast at Moland ikke ble utsatt for noe kriminelt. * 19. februar ble French dømt for overlagt drap på Moland.

– Jeg fikk lov av visedirektør å kjøpe inn kaker laget i brødformer og fikk levert til både Joshuas avdeling og kvinneavdelingen, skriver hun på bloggen sin.

– Julen har vært en skikkelig nedtur

Men selv om julen i år har vært lettere enn den forrige, fordi Joshuas helse er bedre, er Kari Hilde French fremdeles bekymret for situasjonen.

– Uforutsigbarheten og usikkerheten er vanskelig å leve med. Denne julen har vært en skikkelig nedtur, for vi trodde faktisk at Joshua ville være ute av fengselet innen nyttår. Slik ble det ikke, sier hun til VG på telefon fra Kongo.

– Det er skuffende at vi ikke fikk ham hjem før jul.

Sitter fengslet på åttende året



I over to og et halvt år har Kari Hilde French bodd i Kongo for å støtte Joshua, som sitter med dødsdommer og en livstidsdom. Samtidig jobber norske myndigheter med å finne en diplomatisk løsning på den fastlåste situasjonen.

French forteller at hun ikke har noen spesielle lyspunkt å se frem til i 2017. Hennes eneste håp for det nye året er at norske diplomater skal fortsette å jobbe for å få sønnen hjem.

– Joshua sitter fengslet på det åttende året, og vi lever i en helt uforutsigbar situasjon. Det tærer på alle i familien.

Vanskelig politisk situasjon i Kongo



2016 har vært et krevende år for Joshua og moren. Nyttårsfeiringen i fjor startet med at French kollapset på cellen. Da han ble lagt inn på sykehus i Kongos hovedstad Kinshasa i midten av januar, var helsen hans veldig dårlig.

Siden i sommer har den dødsdømte nordmannen vært tilbake i fengselet. Ifølge moren er helsen bedre, men hun er fremdeles bekymret for sønnen.

Kari Hilde French bor i en bungalow hun har fått låne av noen venner i julen. Den ligger i en tryggere del av hovedstaden enn området hvor hun vanligvis bor. Siden november har den politiske situasjonen i Kongo være betent. Du kan lese mer om situasjonen i Kongo her.

«Denne gangen bor jeg på et stort område med mur omkring hele og vi var innestengt to dager da det var mest uro,» skriver hun på bloggen.



– Dagens politisk situasjon i Kongo er komplisert, og den skaper uro, utdyper French ovenfor VG.

Hun vil ikke gå mer i detalj av hensyn til sønnens situasjon.

«Kan vi håpe 2017 blir ett frihetens år?

Det har nylig blitt satt ned en ny overgangsregjering i Kongo, mens landet venter på neste valg, som egentlig skulle blitt holdt i november. Den katolske kirken har tatt initiativ til dialog mellom ulike politiske fraksjoner, forteller French.

– Dette kan ha innvirkning på Joshuas situasjon. En ny regjering kan få innvirkninger på saken vår. Dette kan være positivt, men akkurat nå er alt veldig uforutsigbart, sier Kari Hilde French.

På bloggen skriver hun:

«Året 2016 hadde en tøff start og slutt, men vi håper nå at 2017 vil ta en mer positiv retning. Kan vi håpe 2017 blir ett frihetens år?»

