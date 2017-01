Til leie: Teltleir til 1,2 milliarder kroner

Mobile militærbaser som har stått på lager etter at Norge trakk seg ut av Afghanistan, kan leies ut til de nordiske nabolandene etter at en ny avtale er inngått.

– Det er helt klart en økonomisk gevinst for Norge, sier kaptein Raymond Andresen i Forsvarets logistikkorganisasjon (FLO) til VG.

Det var i høst at FLO-sjef Petter Jansen, på vegne av Forsvaret, signerte avtalen som gir de tre nordiske nabolandene Sverige, Danmark og Finland mulighet til å bruke norskutviklet materiell i internasjonale operasjoner.

Til sammen tolv mobile militærbasesett som Norge anskaffet i forbindelse med sitt militære engasjement i Afghanistan, inngår i avtalen. De andre nordiske landene har ikke selv tilgang på slike basesett.

Avtalen har til hensikt å gi vesentlig lavere kostnader for landene enn om hver av dem skulle kjøpt egne basesett.

– Det vi sparer inn er blant annet vedlikeholdskostnader knyttet til materiellet på lager. Samtidig får vi bygget opp kompetanse og erfaring hos eget personell. Det er vanskelig å verdsette i kroner og øre, sier han.

– Men det er klart det er snakk om store summer. Vedlikeholdskostnadene er ofte store, sier Andresen.

50 millioner

100 MILL. PER SETT: Til sammen tolv militærbasesett av denne typen inngår i avtalen Norge har med tre naboland. Hver av dem har en verdi på rundt 100 millioner kroner.

Sverige, Danmark og Finland betaler til sammen en engangssum på 50 millioner norske kroner for å kjøpe seg inn i avtalen. Pengene skal brukes til å få basesettene i god stand.

Kostnaden for leie av lagerplass når utstyret ikke er i bruk, deles av de fire landene. Med unntak for Norge, betaler landene fem millioner når et sett tas ut for bruk.

Andresen opplyser at de tolv basesettene har en verdi på om lag 1,2 milliarder kroner.

– Når vi har brukt så mye penger på å kjøpe det inn, er det fint at det kan bli brukt istedenfor å stå på lager, sier Andresen.

Prøvd ut siden 2014

Som et pilotprosjekt har Sverige siden 2014 brukt to av basesettene i FN-operasjonen i MINUSMA i Mali. På bakgrunn av erfaringene herfra, ble avtalen av i høst inngått.

«Internasjonalt kalles fenomenet «pooling and sharing» og er blant flere metoder som innenfor NATO går under overskriften «smart defence». Gjennom at man sammen med andre bygger opp en pool med slikt materiell, behøver ikke alle samarbeidsland å gjøre sine egne innkjøp. Erfaringene med konseptet hittil er overveiende god», heter det i en uttalelse til VG fra brigader Anders Carell, sjef for landsystemer i Försvarets materielverk (FMV) i Sverige.

Norske styrker har også brukt ett av settene i MINUSMA-operasjonen, men etter at styrkene nylig reiste hjem, skal basesettet benyttes av FN.

Et komplett basesett inneholder blant annet 50 telt, sengeplasser til 200 personer og til sammen 64 containere med ulikt innhold og innredning, vedlikeholdshangarer og kapell.

Avtalen mellom Norge og tre andre nordiske landene er en del av det felles nordiske forsvarssamarbeidet NORDEFCO som ble inngått i 2009.