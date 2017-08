Da en irakisk soldat (34) akutt trengte 14 liter blod, gikk en melding over høyttaleranlegget. Ti minutter senere sto 40 villige blodgivere utenfor sykehusdøren.

– Vi var tomme for blod og ba derfor om hjelp fra de rundt oss. Viljen til å bidra var helt enorm, forteller Terje Lillegård.

Han er styrkesjef for Norges fremskutte kirurgiske enhet i Anbar-provinsen i Vest-Irak. Sammen med en tilsvarende amerikansk enhet, har 12 nordmenn siden 1. juni tatt imot omkring 25 mennesker med alvorlige eller kritiske skader.

– Det er en brutal krig. I det siste har vi fått skader fra trefninger der ISIL har benyttet først veibombe, så skytevåpen og til slutt bombevest, sier styrkesjefen.

Pasientene som den norske enheten tar imot, er både irakiske soldater og sivile – alle direkte fra krigshandlinger.

– For 34-åringen gikk det relativt bra, forholdene tatt i betraktning. Han mistet begge armene og en fot før vi evakuerte ham til et sykehus i Bagdad. Dessverre får vi få tilbakemeldinger på den videre oppfølgingen derfra.

STYRKESJEF: Oberstløytnant Terje Lillegård inne på feltsykehuset.

Til sammen rullerer omkring 30 nordmenn på de 12 plassene i enheten, som består av kirurger, sykepleiere, helsepersonell og anestesileger og -sykepleiere.

Tok imot fire barn

Lillegård forteller at enheten flere ganger har tatt imot opptil fire kritisk og alvorlig skadede personer samtidig. Ved en anledning mottok de fire barn mellom tre og åtte år.

– Tre IS-krigere hadde stormet et familieselskap med både skytevåpen og bombe. Seks personer omkom, hvorav fire var barn. I tillegg fikk vi altså inn fire barn til oss.

Oppgaven til det for tiden norsk-amerikanske sykehuset er å holde pasientene i live de første par dagene, slik at de kan evakueres til sykehus i Bagdad. Ofte handler det om å unngå at pasientene blør ut.

– En av guttene hadde svært kritiske skader i mageregionen, mens en annen hadde splinter i hodet. Hvordan det gikk med dem etter evakueringen, vet vi ikke, sier Lillegård.

To døde på sykehus

Den yngste pasienten sykehuset har mottatt, var en ni måneder gammel gutt med kritiske brannskader. Med gutten gikk det «mest sannsynlig ikke så bra», forteller styrkesjefen.

To personer har omkommet inne på feltsykehuset, mens flere ikke har overlevd veien inn dit.

Styrkesjefen fullroser både sitt eget team og den amerikanske enheten. 1. september skal de etter planen avløses fra det tre måneder lange oppdraget.

– Vi har hatt mye å gjøre. Når vi får inn en pasient, har alle en direkte funksjon i behandlingen. Jeg er veldig imponert over det alle får til og den kompetansen vi har bygget opp på så kort varsel.

Om en måned skal et norsk styrkebidrag på omtrent 60 soldater flytte inn i en nybygd norsk base bare en kilometer fra sykehuset. Oppdraget er omtrent som før, nemlig å trene og veilede de irakiske styrkene som kjemper mot terrororganisasjonen IS.