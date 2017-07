Norske styrker bisto den afghanske kontraterrorenheten under terror i Kabul

Norske marinejegere er mentorer for den afghanske kontraterrorenheten CRU som håndterte angrepet i Kabul mandag. – En suksesshistorie, sier pressesjef Brynjar Stordal.

Tips oss 2200 22 00 00 00

2200@vg.no

Mandag gikk en kraftig bombe av i ambassadeområdet i Kabul. Rapportene om antallet drepte og sårede steget jevnt. Nyhetsbyrået AP har meldte sist om 90 døde og rundt 400 skadede i 16-tiden mandag.

Norske marinejegere bisto med rådgivning til de Afghanske styrkene da de slo ned mot terrorangrepet i Kabul.

De norske styrkene har over lengre tid bidratt til å trene opp den Afghanske kontraterrorenheten CRU. Marinejegerkommandoen har hatt ansvaret for den norske spesialstyrken i Kabul siden 2015. Den norske troppen går under navnet Special Advisory Operations Team 222, og består av rullerende team som til enhver tid teller ca. 30 menn og kvinner.

Styrken har som oppdrag å være mentor for den afghanske antiterrorstyrken Crisis Response Unit 222. CRU-styrken er spisset mot de verste terroristene og narkotikakriminelle.

De har ansvaret for sikkerheten til alle vestlige ambassader og rykker ut på alle høyprofilerte angrep i Kabul.

– En suksesshistorie

Pressesjef Brynjar Stordal i Forsvarets operative hovedkvarter forteller til VG at mentoreringen av de Afghanske styrkene foregikk på normal måte. Vanligvis utfører afghanske styrker kontraterroroperasjoner, uten at norske styrker må gå direkte inn.

Det var det heller ikke behov for at de skulle gjøre denne gangen.

– CRU har et bra kompetansenivå og håndterte dette på en bra måte. De begynner å bli veldig flinke og erfarne. Dette er en av suksesshistoriene i Afghanistan der ting er ganske utfordrende, sier Stordal.

Norske styrker har trent med CRU i nærmere ti år.

Stordal opplyser at alle de norske styrkene er i camp, og at det ikke har kommet melding om noen skader.

Les VGs eksklusive intervju med marinejegerne fra februar: – De vi sloss mot kjemper til døden.



Japanske og tyske ambassadeansatte sårede

Ifølge afghanske Tolo News fant eksplosjonen sted nær Wazir Abkad Khan Road, hovedgaten gjennom ambassadestrøket. Den britiske, den franske og den tyske ambassaden liker nær stedet der eksplosjonen fant sted.



– Først var det et bombeangrep, deretter var det en lengre konfrontasjon mellom CRU og noen av angriperne i ambassadeområdet, opplyser Stordal.

Det tyske utenriksdepartementet opplyser ifølge AP at ansatte ved deres ambassade i byen er blant de sårede. Minst to japanske ambassadeansatte er såret i eksplosjonen, ifølge det japanske nyhetsbyrået Kyodo.

Utenriksdepartementet opplyser at det foreløpig ikke er noen indikasjoner på at nordmenn er berørt. Den norske ambassaden ligger omtrent en kilometer fra der bomben gikk av.

I mars: Over 30 drept i IS-angrep mot sykehus i Kabul.