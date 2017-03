Norske spesialsoldater involvert i militæraksjon da IS drepte 49 på sykehus

De norske spesialsoldatene i Kabul hjalp afghanske styrker i deres forsøk på å stoppe et svært dødelig IS-angrep onsdag.

Tidlig onsdag morgen angrep en gruppe på minst fire væpnede personer militærsykehuset Sardar Mohammad Daud Khan i den afghanske hovedstaden Kabul.

I angrepet, som varte i seks-syv timer, sprengte en angriper seg i luften, mens tre andre gikk inn i sykehuset med skytevåpen.

Antall drepte har steget til 49, opplyser afghanske myndigheter. 76 personer ble såret.

IS tok på seg ansvaret, og natt til torsdag offentliggjorde IS bilder og navn på fem angripere.

Norske spesialsoldater var også involvert i operasjonen for å stoppe angriperne fra IS.

– Jeg kan bekrefte at vi var med i bakgrunnen når angrepet fant sted i Kabul i går. De norske spesialstyrkene i Marinejegerkommandoen mentorerte og monitorerte de afghanske styrkene som deltok i operasjonen ved sykehuset, sier talsmann ved Forsvarets operative hovedkvarter, Brynjar Stordal til VG.

Den norske spesialstyrken i Kabul tilhører Marinejegerkommandoen (MJK), som sammen med Forsvarets spesialkommando utgjør de to spesialenhetene i det norske Forsvaret.

UNDER ANGREP: Her ankommer den afghanske hæren taket på sykehuset med helikopter mens det fortsatt meldes om eksplosjoner og skudd. Foto: Mohammad Ismail , Reuters

VG møtte spesialsoldatene i Kabul i februar, og i et større intervju forklarte soldatene, som alle har flere oppdrag i Afghanistan bak seg, hvordan hverdagen er for dem:

** Operasjonene er mye skarpere enn folk flest i Norge er klar over. De er oftere i direkte kamp enn det som var planlagt.

** IS i Afghanistan er på fremmarsj, og er en enda mer hensynsløs og brutal fiende enn Taliban.

** De har klart å frigi flere hundre gisler, men har også vært aktive i aksjoner der angriperne har drept over hundre sivile.

– Vi opplever at både IS og andre terrorister vi slåss mot, kjemper til døden. Når de er trengt opp i et hjørne, barrikaderer de seg og gjør alt de kan for å ta med seg så mange de kan i døden. De utløser som oftest selvmordsvester når de innser at slaget er tapt, fortalte en norsk operasjonsoffiser.

Det afghanske helsedepartementet opplyste torsdag ifølge NTB at ofrene i militærsykehuset er leger, sykepleiere, pasienter og andre sivilt ansatte.