Norske F-35-fly har fått flyforbud

De to nyeste norske F-35 jagerflyene er satt på bakken på ubestemt tid. Årsak: Feil som kan ramme drivstoff-systemet.

Den samme feilen er også funnet på tre av de norske flyene som er under produksjon ved Lockheed Martins anlegg i USA.

Produksjonen av de norske milliardflyene er satt på vent mens flyprodusenten finner ut hvordan feilen kan rettes.

- De to norske flyene vi fikk levert i sommer har stått på bakken i en ukes tid mens det har pågått inspeksjoner og diskusjoner om hva som må gjøres for å fikse feilen, bekrefter kommunikasjonsrådgiver Endre Lunde i Kampflyprogrammet overfor VG.

Som en rekke andre jagerfly bruker F-35 – som i løpet av de neste årene gradvis skal erstatte F-16 som Norges jagerfly - drivstofftankene som en del av kjølesystemet.

Kjøle-feil

- Det betyr at det ligger rør i tankene der kjølevæske for en del systemet pumpes gjennom for å kjøles ned. Rundt rørene ligger det isolasjon som i noen tilfeller har smuldret opp og forurenset drivstoffet, sier Lunde.

Feilen ble oppdaget under rutinevedlikehold av et amerikansk fly. Ifølge Kampflyprogrammet skyldes det feil hos en underleverandør.

- Akkurat disse rørene er montert i 15 av de 200 F-35-flyene som er levert så langt. Uheldigvis var to av dem norske, sier Lunde.

I tillegg er rørene allerede montert i 42 fly som er under bygging – inkludert de tre norske flyene som etter planen skal ut på sine første flyturer våren 2017.

- Det er Lockheed Martin som skal finne ut hva som må gjøres, og gjøre det som må gjøres for å rette opp feilene. Vi skal få levert fly som virker, slår Lunde fast.

Foreløpig vil ikke feilene få konsekvenser for opptreningen av de norske F-35-pilotene som pågår for fullt ved Luke Air Force Base i Arizona i USA.

- Landene som deltar i F-35-programmet deler på fly, så de norske pilotene har kunnet fortsette opptreningen selv om noen av flyene er satt på bakken, sier Lunde.

Frykter forsinkelser



I verste fall kan feilen føre til forsinkelser av de fire norske flyene

- På kort sikt vil det heldigvis ikke få noen konsekvenser. Og jeg vil ikke spekulere i hvor lang tid det vil ta å få rettet opp feilen. Det er noe Lockheed Martin jobber på spreng med å finne utav. Alle er interesserte i å få rettet opp dette så raskt som mulig, sier Lunde.

Norge planlegger å kjøpe inntil 52 F-35 kampfly i perioden frem til 2024, og har så langt overtatt fire fly. Totalt har det norske jagerflykjøpet en prislapp på 69,7 milliarder kroner.

Fra og med 2017 skal Norge etter planen få levert seks fly årlig som skal begynne å overta oppdrag fra dagens F-16 fra og med 2019.

- Det er viktig å understreke at dette er en isolert hendelse, en produksjonsfeil som ikke har noe med utvikling av flyene å gjøre. Utviklingen av flyene går som planlagt, og er i rute, sier Lunde.

Totalt er det per september 2016 levert over 200 F-35, inkludert testfly.